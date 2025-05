SGL Carbon startet mit Rückgängen ins Jahr - Jahresziele bestätigt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat im ersten Quartal die anhaltend schwache Nachfrage zu spüren bekommen. Der Umsatz schmolz in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 234,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dabei gingen vor allem in dem Geschäft mit der Halbleiterindustrie die Erlöse deutlich zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um gut ein Fünftel auf 33,5 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 6,1 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 12,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

"Die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen sind in den letzten Wochen wieder leicht angestiegen. Grundsätzlich ein gutes Signal für unser Graphitgeschäft ", sagte Unternehmenschef Andreas Klein. Die schwache Nachfrage der Halbleiterkunden bestätige jedoch, dass erst nach Abbau der hohen Lagerbestände von einem ansteigenden Bedarf an Spezialgraphitprodukten für die Herstellung von Siliziumkarbid-basierten Halbleitern ausgegangen werden könne. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte das SGL-Carbon-Management./mne/stk