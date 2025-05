Aktien Europa Schluss: Gewinne - Zollhoffnungen geben Rückenwind

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind höher ins Wochenende gegangen. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 5.309,74 Punkten. Daraus resultierte für den Eurozone-Leitindex ein Wochengewinn von 0,5 Prozent. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI am Freitag 0,21 Prozent auf 12.087,32 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,27 Prozent auf 8.554,80 Punkte an.

"Das Handelsstreitthema bleibt weiterhin marktbeherrschend und so konnte das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA ein positives Signal für die Finanzmärkte setzen", begründete Marktexperte Andreas Lipkow den Anstieg. Am Wochenende wollen sich Vertreter der USA und Chinas treffen. Die Erwartungen sind hoch, das Enttäuschungspotenzial entsprechend groß. "Die Gefahr eines Scheiterns der Handelsgespräche zwischen den USA und China an diesem Wochenende sollte wahrgenommen werden", mahnte Lipkow./edh/he