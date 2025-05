Merz: Europäer unterstützen Forderung nach 30-tägiger Feuerpause in Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Europäer unterstützen laut Kanzler Friedrich Merz die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer 30-tägigen Feuerpause in der Ukraine.

Trump habe ihn am Donnerstag über seinen Plan unterrichtet, sagte Merz am Freitag in Brüssel. "Ich habe meine Unterstützung zum Ausdruck gebracht, dass wir dies auch aus der Sicht der deutschen Bundesregierung für richtig halten." Es gebe zudem den Entwurf einer gemeinsamen Erklärung von EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich und Polen sowie weiterer Partner. Diese sei "weitgehend identisch mit dem Vorschlag einer 30-tägigen Feuerpause".

Insbesondere Russland ist jetzt aufgefordert, sich endlich auf einen längeren Waffenstillstand einzulassen, der Raum geben muss für einen echten Friedensvertrag, sagte Merz. "Wir werden in engem Schulterschluss mit unseren europäischen Partnern die Ukraine weiter unterstützen", betonte er. "Und wir stehen bereit, gegebenenfalls auch weiteren Druck auf Russland auszuüben." Wenn Russland nicht den Pfad für echte Friedensverhandlungen beschreite, werde man nicht zögern, "zusammen mit unseren europäischen Partnern und den Vereinigten Staaten von Amerika den Sanktionsdruck weiter zu erhöhen".

Er sei nach dem Gespräch mit Trump "einigermaßen" zuversichtlich, dass auch die USA jetzt den Druck auf Russland verstärkten, damit es nach diesem Wochenende zu ernsthaften Verhandlungen kommen könne.

