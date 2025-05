ADS-TEC Energy meldet Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024 und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

EQS-Media / 12.05.2025 / 13:00 CET/CEST



NÜRTINGEN, Deutschland – 12. Mai 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute seine geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt, das am 31. Dezember 2024 endete.

Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2024

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Jahr 2024 zu Beginn dieses Jahres, geben wir im Folgenden die endgültigen und vollständig geprüften Ergebnisse für das Jahr 2024 bekannt, die nicht von den vorläufigen Ergebnissen abweichen.

Umsatz: € 110,0 Millionen im Jahr 2024, eine Steigerung von 2,5 % im Vergleich zu € 107,4 Millionen in 2023

Bruttogewinn: € 19,4 Millionen (17,7 % Bruttomarge), gegenüber einem Bruttoverlust von € -2,9 Millionen (-2,7 %) in 2023

Bereinigtes EBITDA (Non-IFRS*): € 2,2 Millionen, eine deutliche Verbesserung gegenüber € -38,1 Millionen im Vorjahr

Betriebsverlust: € -8,6 Millionen, im Vergleich zu € -44,5 Millionen in 2023

Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente: € 22,9 Millionen zum 31. Dezember 2024

Zuwachs an Kunden: Erweiterung des Kundenstamms um über 200 % auf 55 Kunden in Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada

„2024 war ein Meilenstein für ADS-TEC Energy, trotz des Gegenwinds im EV-Sektor", sagte Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. "Wir haben die Marktvolatilität gemeistert und gleichzeitig unser erstes positives bereinigtes EBITDA erzielt und unseren Kundenstamm mehr als verdreifacht. Mit Blick auf das Jahr 2025 gehen wir in eine widerstandsfähigere, langfristige Wachstumsphase über - unterstützt durch neues Kapital und ein Geschäftsmodell, das mehrere wiederkehrende Umsatzströme in Europa und Nordamerika ermöglicht.

Operative Highlights

$ 50 Millionen Finanzierung gesichert: Am 1. Mai 2025 schloss das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ab, um das internationale Wachstum und die Erweiterung seines Geschäftsmodells zu unterstützen.

Verlagerung auf belastbare, wiederkehrende Einnahmen: Konzentration auf langfristige Einnahmeströme durch bewährte und firmeneigene Technologie.

Globale Projektpipeline: Aktive Verhandlungen zur Sicherung von über 300 Standorten an hochfrequentierten Standorten wie Supermärkten, Baumarktketten, Convenience Stores, Tankstellen und mehr.

Erhebliche Wachstumschancen im Bereich Energiespeicherung: Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung und hat 2012 sein erstes Batteriespeichersystem für Gewerbe und Industrie (C&I) installiert. Jetzt Beteiligung an internationalen BESS-Großprojekten ab 2025.

Nordamerikanische Expansion: Verstärkte Präsenz in Nordamerika, einschließlich Kundenwachstum und einer neuen strategischen Partnerschaft mit der Parkland Corporation.

Wachstum der Service-Einnahmen: Servicegeschäft verdreifachte sich nahezu von 2,0 Millionen Euro auf 5,6 Millionen Euro im Jahresvergleich, angetrieben von einer wachsenden installierten Basis.

*Nicht-IFRS-Kennzahlen wie das bereinigte EBITDA werden vom Management intern zur Bewertung der operativen Leistung verwendet und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Betriebsverlust, bereinigt von Abschreibungen, Amortisation und Effekte aus aktienbasierten Vergütungen.

Informationen zur Telefonkonferenz

Der Live-Webcast der Telefonkonferenz wird hier verfügbar sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich vor der Telefonkonferenz registrieren und ca. 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit einloggen.

Die Investorenpräsentation wird nach der Telefonkonferenz im Bereich der Unternehmenswebsite als PDF-Dokument verfügbar sein.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europa:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626

