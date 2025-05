EQS-News: PANDION und DWS vereinbaren Transaktion für Wohnportfolio mit 155 Wohneinheiten

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

PANDION und DWS vereinbaren Transaktion für Wohnportfolio mit 155 Wohneinheiten



13.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt / Köln, 13.05.2025

PANDION und DWS vereinbaren Transaktion für Wohnportfolio mit 155 Wohneinheiten

Forward Purchase Transaktion über Wohneinheiten in Berlin, Düsseldorf und München

Transaktionsvolumen im knapp dreistelligen Millionen-Euro-Bereich

Fertigstellung aller Projekte bis Ende 2025

Die DWS Group, ein führender Vermögensverwalter in Europa mit globaler Reichweite hat ein hochwertiges Wohnportfolio mit insgesamt 155 Wohnungen im Rahmen einer Forward Purchase Transaktion von der PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), einem der führenden Projektentwickler Deutschlands, erworben. Die Einheiten sind Teil größerer Quartiersentwicklungen in Berlin, Düsseldorf und München. Mit dem Portfolio wurde ein Transaktionsvolumen im knapp dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt.

Alle Einheiten befinden sich aktuell in der finalen Bauphase und werden im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellt. In Berlin-Friedrichshain ist der Erwerb Teil des Projekts PANDION Midtown, in dem insgesamt 474 Wohnungen entstehen, die größtenteils bereits fertiggestellt wurden. Die DWS hat hier im vierten und letzten Bauabschnitt 65 Wohneinheiten und 28 Tiefgaragenstellplätze erworben.

In Düsseldorf-Heerdt betrifft der Verkauf 22 Wohneinheiten und 17 Tiefgaragenplätze innerhalb des Quartieres PANDION Albertussee, in dem bis 2028 sukzessive rund 750 Wohnungen entstehen. Die Fertigstellung der verkauften Einheiten ist für Sommer 2025 geplant.

Auch in München handelt es sich um einen Teilverkauf: Im Projekt PANDION Verde 2 in München-Neuperlach entstehen insgesamt 133 Eigentumswohnungen. Die DWS übernimmt vier von insgesamt sieben Häusern mit 68 Wohneinheiten und 55 Tiefgaragenplätzen. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 vorgesehen.

Markus Wickenträger, Head of Portfolio Management European Real Estate, bei DWS, sagte: „Gerade in Deutschland nutzen wir jetzt den aktuell günstigen Einstiegszeitpunkt für unsere institutionellen Investoren, die von den seit der Zinswende gestiegenen Anfangsrenditen bei deutschen Wohnimmobilien profitieren. Der Sektor zeichnet sich durch eine chronische Unterversorgung und gleichzeitig hohe Nachfrage vor allem in Ballungszentren aus. Daher gehören Wohnobjekte in Deutschlands Top-7 Städten zu einer unserer bevorzugten Investmentstrategien.“

Alle drei Projekte erfüllen den Effizienzhausstandard KfW 55 und zeichnen sich durch eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität aus.

„In einem volatilen Marktumfeld ist dieser Forward Deal ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere unternehmerische Leistungsfähigkeit“, erklärt Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG. „Dass ein erfahrener institutioneller Investor wie die DWS diese Einheiten frühzeitig im Rahmen eines Forward Deals übernimmt, bestätigt die hohe Qualität unserer Projekte ebenso wie die Attraktivität der Lagen in Berlin, Düsseldorf und München.“

Pressekontakt PANDION AG:

Rahel Camps

Leiterin Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-219

E-Mail: camps@pandion.de

www.pandion.de



Pressekontakt DWS:

Ina Kolanowski

Tel. +49 (0) 69 / 910 48824

Mobil +49 (0)152 59 31 75 42

E-Mail ina.kolanowski@dws.com

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 6,1 Milliarden Euro, davon rund 3,4 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Über die DWS – Real Estate

Der Bereich Real Estate der DWS investiert seit mehr als 50 Jahren in Immobilienanlagen. Als Teil der Alternatives-Plattform beschäftigt der Bereich fast 350 Mitarbeiter in über Städten weltweit. Mit einem weltweit verwalteten Immobilienvermögen von rund 72 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2024) wird eine Vielzahl von Strategien und Lösungen für das gesamte Risiko-/Rendite- und geografische Spektrum angeboten, darunter Investments in Core- und Value-Added-Immobilien, Real Estate Debt, Opportunistic Real Estate und Real Estate Securities. Der Bereich verfolgt einen disziplinierten Investmentansatz und zielt darauf ab, seinen Anlegern, zu denen Regierungen, Unternehmen, Versicherungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Privatkunden weltweit gehören, attraktive langfristige risikoadjustierte Renditen, Kapitalerhalt und Diversifizierung zu bieten.

Die DWS Group (DWS) ist mit einem gesamten verwalteten Vermögen von 1.010 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2025) ein führender Vermögensverwalter in Europa mit globaler Reichweite. Mit rund 4.700 Mitarbeitern an Standorten in der ganzen Welt bietet die DWS Privatpersonen, Institutionen und großen Unternehmen Zugang zu umfassenden Anlagelösungen und maßgeschneiderten Portfolios über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg. Ihre breitgefächerte Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft ermöglicht es der DWS, Kunden gezielte Lösungskonzepte in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen anzubieten.

www.dws.com/de

13.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2135488 13.05.2025 CET/CEST