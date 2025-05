EQS-News: WashTec AG: Hauptversammlung wählt neue Aufsichtsrätinnen und beschließt Dividende in Höhe von 2,40 Euro je Aktie

EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

WashTec AG: Hauptversammlung wählt neue Aufsichtsrätinnen und beschließt Dividende in Höhe von 2,40 Euro je Aktie



13.05.2025 / 16:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Bellgardt bedankte sich bei ausscheidendem Aufsichtsrat und begrüßte zwei neue Aufsichtsrätinnen

Dividende in Höhe von 2,40 Euro je Aktie beschlossen

Vorstandsvorsitzender Michael Drolshagen und Finanzvorstand Andreas Pabst berichteten über das herausfordernde Jahr 2024 und die maßgeblichen strategischen Weichenstellungen sowie das in Summe sehr gute Finanzergebnis

Augsburg, 13. Mai 2025: Die WashTec AG hat am heutigen Dienstag ihre ordentliche Hauptversammlung in Augsburg abgehalten. Rund 100 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen vor Ort teil. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen waren rund 10,8 Millionen stimmberechtigte Aktien vertreten, dies entspricht einem Anteil von rund 77 Prozent der ausgegebenen Aktien. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.

Die Hauptversammlung billigte auch alle weiteren Tagesordnungspunkte mit Mehrheitsbeschluss. Dem Vorschlag, eine Dividende von 2,40 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten, stimmte sie ebenso zu wie den beiden Wahlvorschlägen.

Mit Susanne Heckelsberger und Sabine Simeon Aissaoui sind im Zuge dieser Wahl zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat eingezogen.

„

Mit ihrer vielseitigen Expertise und ihren Erfahrungen sind unsere neuen Kolleginnen ein großer Gewinn für unseren Aufsichtsrat. Sie runden unsere Qualifikationsmatrix sehr gut ab. Auf die künftige Zusammenarbeit freue ich mich sehr

“, erklärte Ulrich Bellgardt.

Dem ausscheidenden Mitglied des Aufsichtsrats, Dr. Alexander Selent, dankte er für sein langjähriges außerordentliches Engagement:

„In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit der letzten Jahre war die Stimme von Dr. Alexander Selent im Aufsichtsrat stets von Besonnenheit und Sachverstand geprägt.

Dabei hat er mit klarem Verstand, wirtschaftlichem Weitblick und menschlicher Integrität agiert.“

In seiner Rede erläuterte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG, wie die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 bei einem herausfordernden Marktumfeld fortentwickelt wurde und bei leicht gesunkenen Umsätzen ihren operativen Gewinn (EBIT) deutlich steigern konnte.

„In den vergangenen zwölf Monaten, meinen ersten zwölf, konnten wir wichtige Weichen für die Zukunft der WashTec stellen. Unter anderem haben wir eine neue Aufbauorganisation eingeführt und verschiedene Programme zur Komplexitäts- und Kostenreduktion angestoßen. Die volle Wirkung dieser Maßnahmen wird sich in den kommenden Jahren mit weiter steigernder Profitabilität entfalten

", erklärte Michael Drolshagen.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und Beschlüssen der diesjährigen Hauptversammlung finden Sie auf der Unternehmenswebseite:

Hauptversammlung

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

E-Mail: ir@washtec.com

13.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2136622 13.05.2025 CET/CEST