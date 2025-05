IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech weitet die Außenreinigung von Gebäuden über Drone-as-a-Service (DaaS) auf Dubai aus und erschließt damit einen globalen Markt für Drohnen-Reinigungsdienstleistungen, der bis 2030 auf 13 Milliarden USD anwachsen soll

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech weitet die Außenreinigung von Gebäuden über Drone-as-a-Service (DaaS) auf Dubai aus und erschließt damit einen globalen Markt für Drohnen-Reinigungsdienstleistungen, der bis 2030 auf 13 Milliarden USD anwachsen soll

Vancouver, British Columbia, 13. Mai 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis von Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit der Errichtung einer neuen Niederlassung zum Verkauf seines Produktangebots Drone-as-a-Service (DaaS) mit Sitz in Dubai erweitert. Anfänglich wird sich diese Niederlassung darauf konzentrieren, mit der an eine Wasserleitung und ein Stromkabel angebundenen IQ-Square-Drohne drohnengestützte Reinigungsdienste für Gebäudeaußenbereiche zu erbringen. Das Unternehmen holt derzeit eine Genehmigung von der Zivilluftfahrtbehörde von Dubai ein, um mit den Tests und dem Betrieb der Hochdruckreinigung starten zu können. Zur Unterstützung dieser Expansion wird ZenaTech zwei Business Development Manager und bis zu vier weitere Drohnenpiloten einstellen, wobei die Drohnen von seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone geliefert werden, die über ein Produktionszentrum im nahe gelegenen Sharjah verfügt.

Der weltweite Markt für Hochdruckreinigung mit Drohnen fällt unter eine breitere Kategorie von Drohnen-Reinigungsdienstleistungen, die im Jahr 2023 auf ca. 4,36 Milliarden USD veranschlagt wurde und - angetrieben durch die steigende Nachfrage nach sicheren, effizienten und kostengünstigen Wartungslösungen - laut dem Marktanalysten Valuates Reports mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 17 % bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 13,2 Mrd. USD erreichen wird.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach technologiegestützten und effizienten Wartungslösungen, sei es für die Reinigung von Gebäuden, von Anlagen für erneuerbare Energien oder von öffentlichen Bereichen, sind wir davon überzeugt, dass KI-gestützte Drohnen für neue Sicherheitsstandards, Kosteneffizienz und größere ökologische Nachhaltigkeit für Wartungsaufgaben sorgen werden. Die Offenheit der VAE für innovative Technologien macht sie zu einer idealen Ausgangsbasis für diese DaaS-Lösungen, die wir neben den USA und Europa auf alle sieben Emirate ausweiten möchten, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Dubai verfügt mit über 250 Wolkenkratzern, die mehr als 150 Meter hoch sind, über eine der höchsten Wolkenkratzerdichten der Welt und ein herausforderndes Klima, das durch häufige Sandstürme geprägt ist, sodass es ein idealer Standort für Drohnen-gestützte Reinigungsdienste ist. Dies wird noch weiter durch die Vorschriften der Stadt unterstrichen, die eine regelmäßige Fensterreinigung für Gebäude vorschreiben, welche dem allgegenwärtigen Sand und Staub ausgesetzt sind.

Die ZenaDrone IQ Square ist eine fortschrittliche KI-gesteuerte autonome Drohne mit einer Grundfläche von 40x40 bzw. 50x50 Zoll in einem rotierenden VTOL-Design (Vertical Takeoff and Landing, Senkrechtstart und -landung). Sie ist für die Durchführung von Landvermessungen mit Sichtverbindung, verschiedene Arten von Inspektionen und Überwachungsanwendungen, Reinigungsarbeiten mit Hilfe einer angebundenen Wasser- und Stromversorgung sowie Aufklärungsmissionen für Verteidigungszwecke konzipiert. Die mit austauschbaren hochmodernen Kameras, Sensoren und Zusatzgeräten ausgestattete IQ Square kann eine Nutzlast von bis zu sieben Kilogramm tragen und bietet eine Flugzeit von ca. 20 Minuten, wenn sie ihren Akku nutzt, der durch die Landung auf einer Ladestation selbstständig wieder aufgeladen werden kann.

Das DaaS-Geschäft von ZenaTech, das die ZenaDrone 1000 und die Multifunktionsdrohnen der IQ-Serie umfasst, bietet eine Vielzahl von kostengünstigen und zugänglichen Lösungen durch ein Uber-ähnliches Geschäftsmodell, das über ein reguläres Abonnement oder auf Pay-per-Use-Basis bezahlt wird. Das Geschäftsmodell DaaS bietet Kunden wie Regierungsbehörden, Landwirten, Immobilienentwicklern oder Geschäftsinhabern reduzierte Vorlaufkosten und Komfort - es besteht keine Notwendigkeit, die Hard- und Software für die Drohnen zu kaufen, einen Drohnenpiloten zu finden, Wartung und Betrieb zu verwalten oder behördliche Genehmigungen einzuholen. Das Modell bietet außerdem Skalierbarkeit, also die Möglichkeit, es je nach den geschäftlichen Anforderungen häufiger oder weniger häufig zu nutzen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut ein DaaS-Geschäftsmodell für bequeme Pay-per-Use-Drohnendienste aus, die manuelle Routinetätigkeiten innovativ ersetzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

