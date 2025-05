TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen (7.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/25 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen (9.00 h Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:00 LUX: Grand City Porperties, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q1-Umsatz (8.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 07:30 JPN: Sony, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen und Hauptversammlung 07:55 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen 09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung 08:30 TWN: Foxconn, Q1-Zahlen 09:30 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BMW Hauptversammlung 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung 10:30 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung 13:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung (online) 13:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day 14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung 14:00 HKG: Tencent, Q1-Zahlen 14:00 CHE: Alcon, Call zu den Q1-Zahlen 15:00 DEU: Patrizia, Analystenkonferenz Q1 17:00 USA: American International Group, Hauptversammlung 17:00 USA: American Tower, Hauptversammlung 17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen 18:00 USA: First Solar, Hauptversammlung 18:00 USA: AMD, Hauptversammlung 22:00 USA: Harley-Davidson, Hauptversammlung 22:00 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Atos, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte Jahre 2013-2023 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag: Erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz 10:00 DEU: Grundsteinlegung für den Neubau das Galileo Kompetenzzentrums am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Weißling 10:00 DEU: Online-Pk Industria zu Vorstellung einer Umfrage unter institutionellen Investoren zu ihren aktuellen Investmentabsichten und -präferenzen DEU: Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Berlin LUX: EU-Gericht urteilt zur Herausgabe von von der Leyens Textnachrichten an Pfizer-Chef, Luxembourg TUR: Informelles Nato-Außenministertreffen (erster von zwei Tagen), Antalya USA: US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien und Katar

