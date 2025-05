US-Anleihen: Stabilisierung nach Kursverlusten zu Wochenbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte am Dienstag um 0,03 Prozent auf 110,19 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 4,47 Prozent.

Am Montag hatte die Einigung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China die Aktienmärkte angetrieben und im Gegenzug die Kurse der als sicher geltenden Staatspapiere unter Druck gesetzt. Am Dienstag richteten sich die Blicke auf frische Verbraucherpreisdaten aus den USA. Dort hat sich im April die Teuerung überraschend weiter abgeschwächt.

Die US-Notenbank dürfte sich nun in ihrer abwartenden Haltung bestätigt fühlen, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Zölle könnten in den kommenden Monaten den Preisdruck deutlicher erhöhen. Vorerst werden deshalb die Leitzinsen wohl auf konstantem Niveau bleiben. Sollte sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten abkühlen und damit die Teuerungsraten einen dämpfenden Einfluss bekommen, eröffnet sich den US-Währungshütern in den Herbstmonaten weiterer Zinssenkungsspielraum./la/he