EQS-News: Jahresergebnis 2024

EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Jahresergebnis 2024



14.05.2025 / 12:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VALUE-HOLDINGS AG: Jahresergebnis 2024

Die Value-Holdings AG hat im Geschäftsjahr 2024 bei Umsatzerlösen von 5,2 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) den Jahresüberschuss deutlich steigern können. Zur Ergebnisverbesserung haben sowohl höhere realisierte Kursgewinne als auch gestiegene Dividenden- und Beteiligungserträge beigetragen. Die Abschreibungen auf Wertpapiere und Beteiligungen sind dagegen gestiegen. Dies hängt mit dem unbefriedigenden Ergebnis der NABAG AG zusammen, das eine Wertberichtigung auf den Buchwert dieser Beteiligung erforderlich gemacht hat. Der Jahresüberschuss der Value-Holdings AG im Geschäftsjahr 2024 ist trotz dieser Belastung auf knapp 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) gestiegen.

Das Eigenkapital der Value-Holdings AG ist durch den Jahresüberschuss und durch die im November 2024 durchgeführte Kapitalerhöhung deutlich gestiegen. Es liegt zum 31.12.2024 bei 15,1 Mio. € nach 13,1 Mio. € im Vorjahr.

Vorstand und Aufsichtsrat der Value-Holdings AG werden ebenso wie Vorstand und Aufsichtsrat der NABAG AG zeitnah das weitere Vorgehen bezüglich einer Neuausrichtung der NABAG AG beraten. Vorstand und Aufsichtsrat halten sich alle Optionen, einschließlich eines Verkaufs der von der Value-Holdings AG an NABAG gehaltenen Beteiligung von 58 % offen. Neue Entwicklungen dazu wird die Value-Holdings AG im Rahmen ihrer Aktionärskommunikation veröffentlichen.

Die Hauptversammlung der Value-Holdings AG wird am Mittwoch, den 23. Juli 2025 um 15:00 Uhr in den Büroräumen der Gesellschaft in Augsburg stattfinden.



Kontakt: Value-Holdings AG

Georg Geiger, Vorstand

Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg

Tel. 0821-575394

Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG, die Value-Holdings International AG und die NABAG AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.



Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.

14.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2137524 14.05.2025 CET/CEST