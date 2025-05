EQS-News: PVA TePla bestätigt strategischen Kurs im ersten Quartal 2025: Umsatz im Rahmen der Erwartungen, Bruttomarge verbessert, Investitionen stärken Basis für künftiges Wachstum

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

PVA TePla bestätigt strategischen Kurs im ersten Quartal 2025: Umsatz im Rahmen der Erwartungen, Bruttomarge verbessert, Investitionen stärken Basis für künftiges Wachstum



Konzernumsatz bei EUR 58,8 Mio. (VJ: EUR 61,4 Mio.)

Bruttomarge um 2,7 Prozentpunkte auf 33,1 % verbessert

EBITDA-Marge nahezu auf Vorjahresniveau bei 13,9 %

Auftragseingang mit EUR 46,1Mio. über Vorjahr (Q1 2024: EUR42,3Mio.)

Wettenberg, 14. Mai 2025. Die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006), ein führender Technologieanbieter für Hightech-Equipment und -Prozesse, ist gut in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. In einem herausfordernden Marktumfeld entwickelte sich das Geschäft im ersten Quartal wie erwartet solide. Die Bruttomarge konnte weiter gesteigert werden, ein klares Zeichen für die verbesserte Ergebnisqualität. Investitionen in Personal, Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung werden planmäßig weitergeführt.

„Unser Fokus liegt in diesem Jahr nicht auf kurzfristigem Wachstum, sondern auf dem gezielten Ausbau unserer technologischen und operativen Fähigkeiten“, sagt Jalin Ketter, CEO der PVA TePla AG. „Deshalb investieren wir in Schlüsselbereiche, um unsere technologische Führungsposition auszubauen und uns mit unseren innovativen Anwendungen weitere Wachstumsmärkte zu erschließen.“

Im ersten Quartal hat PVA TePla mit der desconpro engineering GmbH einen ihrer bisherigen Zulieferer übernommen. Durch diese Integration hat das Unternehmen zentrale Wertschöpfungsschritte und Kompetenzen im Bereich Automatisierung in die Gruppe überführt und gleichzeitig die langfristige Verfügbarkeit von Produktionskapazitäten gesichert. Nach dem Quartalsende folgte darüber hinaus die Akquisition der DIVE imaging systems GmbH, einem Spezialisten für zerstörungsfreie Oberflächenanalytik. Beide Transaktionen erweitern das Technologieportfolio im Bereich der Metrologie entlang der Wachstumsfelder von PVA TePla.

Solide Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen

Im ersten Quartal 2025 erzielte die PVA TePla-Gruppe einen Umsatz von EUR 58,8 Mio. und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 61,4 Mio. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Projekte im Segment Semiconductor Systems erst nach dem 31. März 2025 vollständig realisiert wurden. Das Segment Industrial Systems verzeichnete hingegen einen deutlichen Umsatzzuwachs.

Gleichzeitig setzte sich der positive Trend bei der Ergebnisqualität fort: Die Bruttomarge stieg auf 33,1 % (Q1 2024: 30,4 %), unterstützt durch einen vorteilhaften Produktmix sowie durch Effizienzsteigerungen in der Fertigung.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 8,2 Mio. nach EUR 8,7 Mio. im Vorjahr. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 13,9 %, leicht unter dem Vorjahreswert von 14,2 %. Gründe dafür liegen zum einen im niedrigeren Umsatzniveau, zum anderen in den gezielten strukturellen Investitionen in den Ausbau von Kapazitäten in Vertrieb, Service und Forschung & Entwicklung.

Auftragseingang wächst mit breiterer Kundenbasis

In einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Umfeld zeigt sich ein stabiler Auftragsverlauf, der von technologisch anspruchsvollen Anwendungen auch außerhalb des klassischen Halbleitermarkts getragen wird. Insbesondere im Segment Industrial Systems waren wesentliche Impulse aus der Energiebranche zu verzeichnen. Im Segment Semiconductor Systems wurden erstmals Aufträge für Metrologiesysteme im Rahmen laufender Qualifizierungsprozesse bei namhaften asiatischen Kunden verbucht. Insgesamt stieg der Auftragseingang der PVA TePla-Gruppe im ersten Quartal 2025 auf EUR 46,1 Mio. im Vergleich zu EUR 42,3 Mio. im Vorjahr. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 0,78 (VJ: 0,69).

Segmententwicklung

Im Segment Semiconductor Systems belief sich der Umsatz im ersten Quartal auf EUR 38,5 Mio.EUR (Q1 2024: 45,0 Mio.EUR). Die Umsatzentwicklung ist im Wesentlichen auf stichtagsbezogene Projektrealisierungseffekte zurückzuführen. Das EBITDA des Segments lag mit EUR 6,7 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 7,0 Mio. Grund hierfür war vor allem das niedrigere Umsatzniveau. Auf Basis des geringeren Umsatzes betrug die EBITDA-Marge 17,4 % gegenüber 15,6 % im ersten Quartal 2024. Der Auftragseingang im Segment Semiconductor Systems stieg auf EUR 25,7 Mio. (Q1 2024: EUR 24,7 Mio.).

Im Segment Industrial Systems stieg der Umsatz deutlich auf EUR 20,3 Mio. (Q1 2024: EUR 16,4 Mio.). Die positive Entwicklung spiegelt die zunehmende Relevanz der PVA TePla-Technologien in neuen Anwendungsfeldern wider. Im Berichtszeitraum erhöhte sich das EBITDA des Segments von EUR 2,4 Mio. auf EUR 3,3 Mio., eine Steigerung um 38 %. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge von 16,3 % nach 14,6 % im Vorjahr. Die Ergebnisentwicklung profitierte insbesondere von einer günstigeren Materialkostenstruktur und Skaleneffekten. Der Auftragseingang im Segment erreichte EUR 20,4 Mio. (Q1 2024: 17,6 Mio.EUR).

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr wird weiterhin ein Konzernumsatz zwischen EUR 260 und 280 Mio. sowie ein EBITDA zwischen EUR 34 und 39 Mio. prognostiziert. Diese Einschätzung gilt auch vor dem Hintergrund des verhaltenen Umsatzverlaufs im ersten Quartal 2025 sowie einer anhaltenden Investitionszurückhaltung in der Halbleiterindustrie. Gleichzeitig haben sich die gesamtwirtschaftlichen geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten, insbesondere in Bezug auf US-Handelszölle, in den vergangenen Monaten verstärkt.

PVA TePla setzt den eingeschlagenen Transformationskurs konsequent fort. Im Fokus stehen gezielte Investitionen in Technologie, Infrastruktur und Organisation, um die Basis für nachhaltiges Wachstum und eine verbesserte Ergebnisqualität zu stärken.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology).

PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.

PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

Sebastian Gonsior

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-419

sebastian.gonsior@pvatepla.com

