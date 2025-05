EQS-News: Shelly Group mit erfolgreichem Jahresauftakt 2025 – Wachstum leicht über Erwartungen

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Shelly Group mit erfolgreichem Jahresauftakt 2025 – Wachstum leicht über Erwartungen



14.05.2025 / 20:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group mit erfolgreichem Jahresauftakt 2025 – Wachstum leicht über Erwartungen



Konzernumsatz wächst um 28,9 % auf EUR 26,5 Mio. (BGN 51,8 Mio.)

EBIT steigt um 23,0 % auf EUR 6,7 Mio. (BGN 13,0 Mio.) – EBIT-Marge mit 25,2 % über mittelfristiger Planung

Konzernnettoergebnis wächst um 23,6 % auf EUR 5,6 Mio. (BGN 11,0 Mio.)

Weiter verbesserte Working-Capital-Position durch optimierte Beschaffung, reduzierte Lagerbestände und strikteres Forderungsmanagement

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis auf über 2,0 Millionen (31. Dezember 2024: 1,9 Millionen)

Ausblick 2025 bestätigt: Umsatzwachstum auf EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. to BGN 303 Mio.) und Steigerung des EBIT auf EUR 35 Mio. bis EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. to BGN 78 Mio.)



Sofia / München, 14.Mai 2025 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, verzeichnete auch in 3M 2025 ein über dem Branchendurchschnitt liegendes profitables Wachstum durch den Ausbau der Vertriebskanäle und der geografischen Präsenz, die Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie die Erhöhung des Absatzanteils bei professionellen Anwendern. Bei einer anhaltend über dem Marktdurchschnitt liegenden Umsatzentwicklung in allen Absatzregionen leisteten die deutschsprachigen Länder mit einem Plus von 19,1 % auf EUR 12,8 Mio. (BGN 25,0 Mio.) weiterhin den größten Beitrag zum Wachstum, wenn auch mit geringerem Momentum aufgrund der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die mittelfristigen Aussichten bleiben aber vielversprechend. Der internationale Ausbau der Vertriebsstrukturen beschleunigte sich weiter, mit einem besonders starken Wachstum in Italien und in Skandinavien. Das übrige Europa wuchs um 41,0 % und der Rest der Welt um 34,6 %.



Konzernzahlen (ungeprüft)

Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 31. März 2025 und 31. Dezember 2024. Die Zahlen für den Dreimonatszeitraum 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Shelly Group erzielte im Dreimonatszeitraum 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 28,9 % auf EUR 26,5 Mio. (BGN 51,8 Mio.) und lag damit leicht über den eigenen Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 23,0 % auf EUR 6,7 Mio. (BGN 13,0 Mio.). Die EBIT-Marge liegt mit 25,2 % weiterhin auf hohem Niveau (3M 2024: 26,4 %) und über der mittelfristigen Planung von 25 %. Das Konzernnettoergebnis nahm um 23,6 % auf EUR 5,6 Mio. (BGN 11,0 Mio.) zu.

Mit einer Eigenkapitalquote von 86,2 % zum 31. März 2025 verfügt Shelly Group über eine solide Bilanz (31. Dezember 2024: 82,3 %). Dabei trug das Nettoergebnis zur Zunahme des Eigenkapitals bei.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit spiegelt im Dreimonatszeitraum 2025 mit einem Mittelzufluss von EUR 4,1 Mio. (BGN 8,0 Mio.) neben dem positiven Nettoergebnis insbesondere eine Verbesserung im Working Capital durch optimierte Beschaffung, reduzierte Lagerbestände und strikteres Forderungsmanagement wider. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich dementsprechend zum 31. März 2025 auf EUR 16,7 Mio. (BGN 32,7 Mio.) im Vergleich zu EUR 14,0 Mio. (BGN 27,3 Mio.) zum 31. Dezember 2024. Die Shelly Group verfügt über eine solide Kapital- und Finanzstruktur für weiteres Wachstum.



Ausblick 2025 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Verwaltungsrat unverändert ein Umsatzwachstum auf EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.) und eine Steigerung des EBIT auf EUR 35 Mio. bis EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. bis BGN 78 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. (BGN 208,7 Mio.) und das EBIT bei EUR 25,7 Mio. (BGN 50,3 Mio.).



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, zur Geschäftsentwicklung: „Wir sind erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Die positive Entwicklung in allen Regionen, die starke Nachfrage nach unseren Produkten und die fortschreitende Diversifizierung in unseren Absatzmärkten von Heimwerkern zu professionellen Anwendern unterstreichen die Tragfähigkeit unserer Strategie und geben uns Rückenwind für die weitere Entwicklung. Besonders erfreulich ist der über unseren Erwartungen liegende Zuwachs bei der Nutzerzahl unserer Premium-App. Darüber hinaus zeigen unsere Maßnahmen zur Optimierung des Working Capital zunehmend Wirkung. So blicken wir auch vor dem Hintergrund der gesamt- und branchenwirtschaftlichen Herausforderungen zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf, in dem wir erneut ein Wachstum über Marktniveau erwarten, und bestätigen unsere Prognose für 2025 sowie unsere mittelfristigen Ziele für 2026.“



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften Konzernergebnisse für 3M 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 15.Mai 2025, 09.00UhrMESZ (10.00Uhr OESZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call Unaudited 3M 2025.

Der ungeprüfte Dreimonatsbericht ist im Bereich Publications/Financial Results auf der Website des Unternehmens unter corporate.shelly.com verfügbar.

Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

14.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2137672 14.05.2025 CET/CEST