EQS-News: Verbesserte Profitabilität in herausforderndem Marktumfeld

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Heute fand die Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG in Gummersbach statt.

Keine Dividende für das Jahr 2024

Aufgrund des Verlusts im Jahr 2024 beschloss die Hauptversammlung, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Norbert Bröcker, würdigte das Engagement der Mitarbeitenden in dieser schwierigen Marktsituation. Vorstand und Aufsichtsrat wurden seitens der Hauptversammlung mit großer Mehrheit entlastet.

Positives Ergebnis in den ersten drei Monaten 2025

In der Hauptversammlung präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025:

Die A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang um 4,4% von 33,1 Mio. € auf 31,6 Mio.€. Ursachen dafür waren die anhaltend schwache Konjunktur, geopolitische Unsicherheiten sowie die allgemeine Konsumzurückhaltung. Während die Umsätze in Deutschland stabil blieben, sanken sie in der EU, insbesondere in Frankreich, sowie in Osteuropa spürbar.

Trotz des Umsatzrückgangs erzielte A.S. Création einen deutlichen Ergebnisanstieg: Der operative Gewinn stieg auf 1,4Mio.€ (Vorjahr: 0,1Mio.€), vor allem dank einer verbesserten Rohertragsmarge von 53,7% (+3,5Prozentpunkte) und einem reduzierten Personalaufwand. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 0,8Mio. € (Vorjahr: -0,1Mio.€).

Prognose 2025 aus heutiger Sicht erreichbar

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im ersten Quartal bestätigt der Vorstand die Jahresprognose, auch wenn das Konsumklima sehr herausfordernd bleibt: Für das Geschäftsjahr 2025 werden Umsätze zwischen 100 und 120Mio.€ sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis in einer Bandbreite von -2,0Mio.€ bis +2,5Mio.€ prognostiziert. Entscheidend für das Erreichen der Ergebnisziele bleibt die zukünftige Umsatzentwicklung. Weitere Effizienzmaßnahmen und die Umsetzung der Strategie CREATE 2030 bilden die Basis für eine langfristig positive Entwicklung. Priorität haben weiterhin die Stärkung der Rohertragsmarge und konsequentes Kostenmanagement, um die nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone zu sichern.

Gummersbach, 14. Mai 2025

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen:

Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit:

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte

