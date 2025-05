Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 14.05.2025 / 10:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.05.2025 Kursziel: 72,00 EUR (zuvor: 70,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Gelungener Jahresstart Uzin Utz hat gestern die Quartalsmitteilung zu Q1 2025 vorgelegt. [Tabelle] Rekordumsatz in Q1: Der Konzernumsatz i.H.v. 124,1 Mio. EUR entspricht einem Wachstum von 3,4% yoy und bedeutet für Uzin Utz einen Rekordumsatz für das erste Quartal. Diese Entwicklung beruht laut Unternehmen maßgeblich auf einem leichten Umsatzanstieg in den Kernmärkten (Deutschland, Niederlande, Schweiz), sodass wir davon ausgehen, dass im Wachstumsmarkt USA (Umsatzanteil 2024: 15,3%) ein eher stabiles Erlösniveau erzielt wurde. Darüber hinaus dürfte ein leichter anorganischer Effekt die Topline begünstigt haben. So erwarb Uzin Utz' Tochtergesellschaft Pallmann GmbH am 29. Januar 2025 (mit Wirkung zum 01.01.) 100% der Anteile an der BIOFA-Naturprodukte W. Hahn GmbH mit Sitz in Bad Boll (Baden-Württemberg). Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Naturprodukten aller Art, insbesondere von Naturfarben, -ölen und -lacken. Der Kaufpreis lag nach Konzernangaben bei 520 Tsd. EUR und ist zu 50% in 2025 und zu jeweils 25% in 2026 bzw. 2027 fällig. Pallmann selbst ist als Komplettsortimenter für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Parkettböden aktiv. Zweistelliges operatives Ergebnis: Ergebnisseitig erzielte Uzin Utz dank sogar absolut leicht rückläufiger Materialaufwendungen (51,6 Mio. EUR vs. Vj.: 52,0 Mio. EUR) eine auf 59,4% verbesserte Rohertragsmarge (+160 BP yoy). Auch die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Kosten für Ausgangsfrachten (7,2 Mio. EUR vs. Vj.: 7,6 Mio. EUR) gingen leicht zurück. Demgegenüber standen zum einen höhere Personalkosten (34,0 Mio. EUR vs. Vj.: 32,6 Mio. EUR) sowie übrige sbA (18,3 Mio. EUR vs. Vj. 16,0 Mio. EUR). Den deutlichen Anstieg letzterer führen wir insbesondere auf die vom Vorstand im Rahmen des letzten Earnings Calls angekündigten Optimierungsvorhaben im Bereich der IT- und ERP-Systeme zurück. Nichtsdestotrotz gelang Uzin Utz in Summe ein überproportionaler Anstieg des Konzern-EBITS auf 10,2 Mio. EUR (+6,8% yoy), was dem zweitbesten Q1-Ergebnis nach dem außerordentlich starken Q1/21 (12,0 Mio. EUR) entsprach. Die EPS erhöhten sich überdies noch deutlicher auf 1,40 EUR (+19,7% yoy). Guidance bestätigt: Wie im Geschäftsbericht kommuniziert erwartet der Vorstand trotz der makroökonomischen Unsicherheiten für 2025 weiter ein leichtes Umsatzwachstum. Die unter Verweis auf die Kosten für die internen strategischen Projekte getroffene Prognose eines leichten EBIT-Rückgangs wurde im Rahmen der Quartalsmitteilung nicht erneut aufgegriffen, dürfte aber nach wie vor Bestand haben. Fazit: Uzin Utz hat einen überzeugenden Jahresstart hingelegt. Die Entspannungstendenzen bei den Material- und Frachtkosten bestärken uns in der Ansicht, dass das Margeniveau auf Gesamtjahressicht mindestens stabil gehalten werden kann. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und heben das DCF-basierte Kursziel auf 72,00 EUR an. 