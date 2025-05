EQS-News: APONTIS PHARMA veröffentlicht Ergebnisse des ersten Quartals 2025 und bestätigt Prognose 2025

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

APONTIS PHARMA veröffentlicht Ergebnisse des ersten Quartals 2025 und bestätigt Prognose 2025



15.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





APONTIS PHARMA veröffentlicht Ergebnisse des ersten Quartals 2025 und bestätigt Prognose 2025



Konzernumsatz steigt in Q1 2025 auf EUR 12,9 Mio. (3M 2024: EUR 10,0 Mio.)

Single Pill-Kombinationen wachsen in Summe kräftig um EUR 0,6 Mio. Das Portfolio konnte dabei den tender-bedingten Rückgang von Tonotec in Höhe von EUR 1,0 Mio. überkompensieren.

Weitere Verbesserung des EBITDA auf EUR 1,3 Mio. (3M 2024: EUR 1,0 Mio.)

Nettoergebnis steigt um 93,0 % auf EUR 0,7 Mio. (3M 2024: EUR 0,4 Mio.)

Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt



Monheim am Rhein, 15.Mai 2025. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, hat das Wachstum im ersten Quartal 2025 fortgesetzt und den Umsatz um EUR 2,9 Mio. auf EUR 12,9 Mio. gesteigert (3M 2024: EUR 10,0 Mio.). In Verbindung mit der deutlich reduzierten Kostenbasis hat sich auch die Profitabilität weiter verbessert.

Der Anstieg des Konzernumsatzes im ersten Quartal 2025 resultierte unter anderem aus einem höheren Absatz von Single Pill-Kombinationen, der von EUR 8,8 Mio. im ersten Quartal 2024 auf EUR 9,4 Mio. im Berichtszeitraum stieg. Hier konnte der deutliche Anstieg des Umsatzes des restlichen Single Pill-Portfolios den tender-bedingten Umsatzrückgang des Produktes Tonotec von EUR 1,0 Mio. überkompensieren. Stark entwickelte sich das Kooperationsgeschäft, das sich im ersten Quartal 2025 auf EUR 3,3 Mio. mehr als verdreifachte (3M 2024: EUR 0,9 Mio.). Hier wirkte sich insbesondere die exklusive Kooperation zur Marketing- und Vertriebsunterstützung für zwei Asthma-Präparate von Novartis positiv aus, die im April 2024 startete.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im ersten Quartal 2025 auf EUR 1,3 Mio., was im Wesentlichen auf die höheren Umsatzerlöse und niedrigere Kosten zurückzuführen ist. Im Vorjahreszeitraum wurde ein EBITDA von EUR 1,0 Mio. erwirtschaftet.

„Im ersten Quartal 2025 hat APONTIS PHARMA das Wachstum der vergangenen Quartale fortgesetzt. Die Neuaufstellung der Gesellschaft, die wir im März vergangenen Jahres implementiert haben, erweist sich als erfolgreich. Sowohl der neue Go-to-Market-Ansatz als auch die reduzierte Kostenbasis wirken sich auf alle Positionen unserer Gewinn- und Verlustrechnung positiv aus“, sagt Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Stichtag 31. März 2025 auf EUR 46,8 Mio. nach EUR 44,4 Mio. zum 31. Dezember 2024. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich leicht auf 67,8 % (31. Dezember 2024: 69,9 %), was die solide Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens bestätigt. Die positive Geschäftsentwicklung führte im ersten Quartal 2025 auch zu einer deutlichen Verbesserung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der auf EUR 1,5 Mio. zunahm (3M 2024: Mittelabfluss EUR -2,8 Mio.).



Konzernzahlen (ungeprüft)

Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-outs geplant

Am 5. März 2025 hat die Zentiva AG der APONTIS PHARMA AG ein Verlangen gemäß § 62 Abs. 1 und 5 UmwG in Verbindung mit §§ 327a ff. AktG übermittelt, wonach zwischen der Gesellschaft und der Zentiva AG ein Verschmelzungsvertrag abgeschlossen und die Hauptversammlung der APONTIS PHARMA über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Zentiva als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen soll (sog. verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out).

Zentiva hat APONTIS PHARMA mitgeteilt, dass sie nach Abzug der Anzahl der eigenen Aktien der APONTIS PHARMA (170.000 Stück) gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 UmwG rund 93,83 % am Grundkapital der Gesellschaft hält. Damit ist die Zentiva die Hauptaktionärin der APONTIS PHARMA im Sinne von § 62 Abs. 5 UmwG in Verbindung mit § 327a Abs. 1 AktG.

Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die Zentiva den übrigen Aktionären der Gesellschaft für die Übertragung der Aktien gewähren wird, wird Zentiva zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. APONTIS PHARMA wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Zeitpunkt der Hauptversammlung, in der ein entsprechender Übertragungsbeschluss gefasst werden soll, informieren.



Prognose bestätigt

Im Geschäftsjahr 2025 will APONTIS PHARMA den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen und das Geschäft mit Single Pill-Kombinationen weiter ausbauen. Dies geschieht hauptsächlich durch das bestehende Single Pill-Portfolio und die Effekte aus den geplanten Neueinführungen im Jahr 2025. Dämpfend auf das Geschäft könnte sich auswirken, dass Wettbewerber für Atorimib signifikante Tender der Krankenkassen gewonnen haben, die ab Juni 2025 effektiv in Kraft treten. Das Kooperationsgeschäft soll insbesondere aufgrund der im April 2024 eingegangenen Kooperation mit Novartis weiterwachsen.

APONTIS PHARMA erwartet für das Geschäftsjahr 2025 trotz des Markteintritts von Wettbewerbern zu Atorimib unverändert einen Anstieg des Umsatzes um 16 % auf EUR 56,4 Mio. (2024: EUR 48,5 Mio.). Für das EBITDA rechnet die Gesellschaft mit einem Anstieg von EUR 3,5 Mio. auf EUR 4,5 Mio.



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzernbilanz (ungeprüft)

Hinweis: Die Zahlen zum 31. März 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention sowie Asthma. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



APONTIS PHARMA AG

Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Rolf-Schwarz-Schütte-Platz 1

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330

15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2137696 15.05.2025 CET/CEST