Klingbeil: Halten uns an Nato-Ziel bei Verteidigungsausgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil reagiert vorsichtig auf den Vorstoß aus der Union, die Verteidigungsausgaben auf bis zu fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Im Koalitionsvertrag sei verabredet, dass man sich an die Nato-Fähigkeitsziele halten werde, betonte der SPD-Chef in Berlin. Die Entscheidung darüber werde auf dem Nato-Gipfel getroffen. "Und dann wird sich Deutschland an diese Verabredung halten", sagte Klingbeil. Er rate jedem in der Koalition, sich am Koalitionsvertrag zu orientieren.

Außenminister Johann Wadephul hatte sich hinter die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben gestellt. Man folge Trumps Einschätzung, dass dies notwendig sei, sagte der CDU-Politiker bei einem Nato-Außenministertreffen in der Türkei./tam/DP/jha