Verkehrminister will neue Gelder schnell verbauen - Grundsatz Erhalt vor Neubau

Berlin (Reuters) - Verkehrsminister Patrick Schnieder will die neuen Mittel für die Infrastruktur möglichst rasch einsetzen.

"Jetzt muss es darum gehen, dass dieses Geld auch wirklich schnell verbaut wird", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Der Erhalt von Infrastruktur werde dabei Priorität vor Neubauten haben. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten einfacher und digitaler werden. Zudem sollten Doppelprüfungen wegfallen und Fristen verkürzt werden. "Wir müssen jetzt schneller werden."

Die neue Regierung aus Union und SPD will einen bis zu 500 Milliarden Euro schweren und schuldenfinanzierten Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur schaffen. Damit soll der jahrelange Investitionsstau aufgelöst werden.

Schnieder sagte, er wolle einen pragmatischen Kurs fahren und die Bürger nicht bevormunden. Sie müssten selbst entscheiden, wie sie sich fortbewegen wollten. Deswegen würden alle Verkehrsträger gefördert. Er versprach bei der Vorstellung seiner Regierungspläne im Parlament, sich nicht mit der maroden Infrastruktur abzufinden, sondern diese zu modernisieren.

Zeitnah will Schnieder ein Expertenforum für klimafreundliche Mobilität einsetzen. Wichtig seien dabei die absehbar höheren Investitionen in die Schiene. Dies sei aktiver Klimaschutz. "Das System muss wieder funktionieren. Es muss zuverlässig und pünktlich sein." Er werde sich den viel kritisierten Staatskonzern genau und in Ruhe anschauen. Es würden auch Gremien und Strukturen überprüft. Er wolle sich aber nicht zu Personalspekulationen äußern. "Ich bin kein Fan von Schnellschüssen."

Bei der Deutschen Bahn werden nach dem jüngsten Abgang von Finanzvorstand Levin Holle weitere Personalwechsel erwartet. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag heißt es, die Infrastrukturtochter solle innerhalb des Konzerns stärker von der Bahn entflochten werden. Bei beiden soll es eine Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand geben - "mit dem Ziel, mehr Fachkompetenz abzubilden und eine Verschlankung zu erreichen". Die Bahn steckt tief in den roten Zahlen.

Schnieder sagte, er wolle an dem bisherigen Konzept der Generalsanierung wichtiger Streckenabschnitte im Bahnnetz festhalten, wie zuletzt zwischen Mannheim und Frankfurt am Main. Er werde aber prüfen, ob es dabei immer zu Vollsperrungen der Strecken kommen müsse. Schnieders Vorgänger Volker Wissing hatte stets argumentiert, dass die Sanierung dann schneller und umfassender sei.

