Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG 16.05.2025 / 09:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2025 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Jahresauftakt bestätigt Prognose - Osterverschiebung und Marketinginvestitionen belasten Ergebnis nur temporär CEWE hat am 13.05. die Zahlen für Q1 veröffentlicht. Trotz temporärer Ergebnisbelastungen durch saisonale Effekte sowie gezielte Marketinginvestitionen verlief der Jahresstart operativ robust und entspricht voll den Erwartungen. [Tabelle] Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 4,8% yoy auf 173,4 Mio. EUR und markierte damit einen neuen Q1-Rekordwert. Wachstumstreiber war erneut das Segment Fotofinishing mit einem Umsatzplus von 5,3% yoy auf 144,8 Mio. EUR. Die Anzahl der CEWE FOTOBÜCHER legte um 5,1% yoy auf 1,3 Mio. Exemplare zu - ein starkes Signal in einem saisonal traditionell eher verhaltenen Quartal. Der Produktmix entwickelte sich ebenfalls positiv: Der Umsatz pro Foto stieg auf 26,2ct (+0,5%). Demgegenüber ging das Konzern-EBIT um 22,9% auf 6,1 Mio. EUR zurück. Hauptgründe waren die Kalendereffekte aus der Osterverschiebung (Deckungsbeitragsverlust von rund 1,5 Mio. EUR) sowie ein Anstieg der Marketingaufwendungen um 0,9 Mio. EUR. Beide Effekte waren im Vorfeld kommuniziert und belasteten das EBIT im Bereich Fotofinishing. Mit 5,6 Mio. EUR (Q1/2024: 7,5 Mio. EUR) lag es damit aber innerhalb der Zielbandbreite von +5,5 bis +6,5 Mio. EUR. Auch die übrigen Segmente entwickelten sich stabil: Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) erzielte mit 21,9 Mio. EUR einen Umsatzanstieg von 3,0% yoy und bestätigte mit einem EBIT von 0,7 Mio. EUR das Vorjahresniveau. Der Einzelhandel wuchs umsatzseitig leicht auf 6,7 Mio. EUR (+1,0% yoy) bei saisonal typischem EBIT von -0,2 Mio. EUR. Bilanzstruktur weiter verbessert: Die Eigenkapitalquote stieg auf 68,2% (Vj.: 66,6%), die liquiden Mittel erhöhten sich um 26 Mio. EUR auf 109,6 Mio. EUR. Der Free Cashflow lag im saisonal typischen negativen Bereich bei -26,5 Mio. EUR (Q1/2024: -15,1 Mio. EUR), negativ beeinflusst durch Working-Capital-Saisoneffekte (insbeondere Reduzierung von Forderungen aus L&L). Der ROCE lag mit 17,6% weiter auf einem starken Niveau. Fazit: Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal liegt im Rahmen der Erwartungen. Die temporären Belastungen aus der Feiertagsverschiebung und der bewusst verstärkten Markenkommunikation ändern nichts am intakten Wachstumstrend, der sich insbesondere im Fotofinishing weiter bestätigt. Wir behalten unsere Ergebnisschätzungen von 874 Mio. EUR Umsatz und 94,7 Mio. EUR EBIT unverändert bei. Das attraktive Bewertungsniveau (EV/EBITDA 2025e: 4,4), die wachstumsorientierte Dividendenpolitik (2,85 EUR je Aktie) und die weiterhin hohe Kapitalrendite stützen unsere positive Einschätzung. Wir bestätigen unser 'Kaufen'- Votum mit einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 