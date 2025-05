Aktien New York: US-Bonitätsabstufung von Moody's belastet Nasdaq-Börse

Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moodys hat am Montag vor allem die New Yorker Tech-Börse Nasdaq belastet. Im frühen Handel büßte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,94 Prozent auf 21.226,94 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 5.914,11 Punkte bergab. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank lediglich um 0,39 Prozent auf 42.490,07 Punkte. Damit zollten die drei Indizes ihrer zuletzt guten Entwicklung etwas Tribut. Vor allem an der Nasdaq war es vergangene Woche deutlich bergauf gegangen.

Mit Moody's verloren die USA auch bei der letzten großen Ratingagentur die Spitzennote für die Bonität. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Dieser Schritt "war längst überfällig", schrieb Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Denn die Vereinigten Staaten verzeichneten trotz guter Konjunktur Jahr für Jahr hohe Finanzierungsdefizite. Die Staatsschulden des Gesamtstaats seien mittlerweile auf rund 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geklettert und Besserung sei nicht in Sicht.