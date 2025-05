Bericht: 17 Tote bei Angriffen Israels in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei Angriffen Israels auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Berichten zufolge wieder mehrere Tote gegeben. Seit der Nacht seien 17 Menschen ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Angaben zur Identität der Opfer machte Wafa zunächst nicht.

In der Stadt Chan Junis im Süden des Küstengebiets seien mindestens sechs Menschen bei Luftangriffen getötet und Dutzende verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.

Palästinensischen Berichten zufolge war zudem eine Spezialeinheit der israelischen Armee in der Stadt im Einsatz. Sie habe einen Kommandeur der mit der Hamas verbündeten al-Nasser-Salah-al-Din-Brigaden gezielt getötet, berichtete unter anderem Wafa. Augenzeugen zufolge sollen die israelischen Kräfte in ziviler Kleidung im Einsatz gewesen sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

Augenzeugen beschreiben Angriffe in Chan Junis als heftig

Die israelische Armee sagte weiterhin, sie befinde sich inmitten ihrer neuen Großoffensive und dass sie im gesamten Gazastreifen im Einsatz sei. Das Militär betont stets, bei Angriffen auf Ziele der Hamas oder anderer Terrororganisationen unbeteiligte Zivilisten zu schonen. Auch diese Angaben lassen sich derzeit nicht verifizieren.

Augenzeugen beschrieben die israelischen Angriffe auf Ziele in Chan Junis in der Nacht im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur als heftig. Demnach gab es rund 30 Luftangriffe in der Gegend. In weiten Teilen der Stadt sei die Internetverbindung ausgefallen.

Seit Tagen fliegt die israelische Luftwaffe massive Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Inzwischen sind dort auch Bodentruppen im Einsatz. In den vergangenen Tagen waren aus dem Gazastreifen täglich Dutzende Tote gemeldet worden./edr/DP/zb