Israels Armee ruft Anwohner aus Chan Junis zur Flucht auf

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat Anwohner der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens aufgefordert, von dort zu fliehen. Anwohner im Gebiet der zweitgrößten Stadt des Küstengebiets sowie benachbarter Orte sollten sich wegen eines bevorstehenden "beispiellosen Angriffs" umgehend nach Al-Mawasi begeben, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Das israelische Militär werde in dem Gebiet einen Einsatz beginnen, um gegen Terrororganisationen vorzugehen, hieß es weiter. Die Gegend sei nun ein "gefährliches Kampfgebiet".

Im März hatte Israels Armee bereits einen Großteil der Einwohner der Stadt Rafah zur Flucht aufgefordert.

Seit Tagen fliegt die israelische Luftwaffe massive Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Inzwischen sind dort auch Bodentruppen im Einsatz. In den vergangenen Tagen waren aus dem Gazastreifen täglich Dutzende Tote gemeldet worden. Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur von rund 30 heftigen Luftangriffen in der Nacht in Chan Junis./cir/DP/stw