EQS-News: STRATEC BERICHTET ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Adjustierte EBIT-Marge 2024 mit 13,0% (2023: 11,2%) deutlich oberhalb des Prognosekorridors

Konzernumsatz 2024 währungsbereinigt -4,9% auf 257,6 Mio. € (2023: 270,4 Mio. €; rückwirkend angepasst von 261,9 Mio. €)

Steigerung des operativen Cash-Flows um 152,3% auf 48,7 Mio. € (2023: 19,3 Mio. €)

Weiter Stärkung der Entwicklungspipeline durch neue Entwicklungskooperationen mit Partnern

Ausblick für 2025: Währungsbereinigte Steigerung des Konzernumsatzes im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich und adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% erwartet

Dividendenvorschlag 2024 von 0,60 € je Aktie (2023: 0,55 € je Aktie)

Birkenfeld, 19. Mai 2025

Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 bekannt.

WESENTLICHE KENNZAHLEN 1

in T€ FY 2024 FY 20232 Veränderung Umsatzerlöse 257.624 270.414 -4,7 %

(wb: -4,9%) Adj. EBITDA 49.214 44.826 +9,8% Adj. EBITDA-Marge (%) 19,1 16,6 +250 bp Adj. EBIT 33.459 30.388 +10,1% Adj. EBIT-Marge (%) 13,0 11,2 +180 bp Adj. Konzernergebnis 20.496 19.009 +7,8% Adj. Ergebnis je Aktie (€) 1,69 1,56 +8,3% Ergebnis je Aktie (€) 1,32 1,26 +4,8%

Adj. = adjustiert, bp = Basispunkte, wb = währungsbereinigt

1 Adjustierte Zahlen für 2023 wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (Beratungskosten und Reorganisationsaufwendungen im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten sowie einmalige Personalaufwendungen) adjustiert.

2 Rückwirkend angepasst gemäß IAS 8.

„Die STRATEC-Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2024 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld sowie vor dem Hintergrund einer Vielzahl geopolitischer Unsicherheiten gut behauptet. So haben wir mit minimalen Einbußen beim Konzernumsatz, einem deutlichen Anstieg beim adjustierten EBIT sowie einer positiven Entwicklung unserer Cash-Flows, deutlich besser abgeschnitten als viele unserer Marktbegleiter. Vor dem Hintergrund weiterhin bestehender, jedoch abnehmender Nachlaufeffekte der COVID-19-Pandemie sind wir zuversichtlich, in 2025 auf unseren Wachstumskurs zurückkehren zu können.“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.

GESCHÄFTSVERLAUF

STRATEC hat im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 257,6 Mio. € erzielt (Vorjahr: 270,4 Mio. €). Währungsbereinigt entspricht dies einem Rückgang von 4,9%. Ursächlich für die verhaltene Umsatzdynamik waren unter anderem die während der COVID-19-Pandemie geschaffenen zusätzlichen Laborkapazitäten und die daraus resultierende gedämpfte Nachfrage in einem Marktsegment. Zudem belasteten die zu Beginn des Jahres noch erhöhten Lagerbestände bei den Kunden die Umsatzentwicklung. Vor diesem Hintergrund reduzierte sich der Umsatz mit Systemen währungsbereinigt um 27,8%. Im Gegensatz dazu konnten die Umsätze mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien währungsbereinigt um 14,8% gesteigert werden. Hier machte sich die über die letzten Jahre ausgeweitete Basis der im Labor installierten Systeme sowie die wieder anziehenden Nutzungsgrade positiv bemerkbar. Auch die Umsätze mit Entwicklungs- und Dienstleistungen haben sich währungsbereinigt um 9,2% deutlich erhöht. Die Verschiebungen zwischen diesen drei Produktgruppen spiegeln die aktuelle Kundenpräferenz wider, die aufgrund der derzeitigen Marktsituation darin besteht, vorübergehend weniger in Neusysteme und mehr in das Produktlebenszyklus-Management bereits zugelassener Produkte zu investieren.

KONZERNUMSATZ NACH OPERATIVEN BEREICHEN

in T€ FY 2024 FY 2023 Veränderung Veränderung

währungsbereinigt Systeme 82.671 114.467 -27,8% -27,8% Serviceteile und Verbrauchsmaterialien 110.429 96.169 +14,8% +14,8% Entwicklungs- und Dienstleistungen 63.228 57.573 +9,8% +9,2% Übrige 1.296 2.205 -41,2% -41,4% Konzernumsatz 257.624 270.414 -4,7% -4,9%

Das adjustierte EBIT für das Geschäftsjahr 2024 konnte gegenüber Vorjahr um 10,1% auf 33,5 Mio. € (Vorjahr: 30,4 Mio. €) gesteigert werden. Die adjustierte EBIT-Marge erhöhte sich folglich um 180 Basispunkte auf 13,0% gegenüber 11,2% im Vorjahr. Hierbei wirkten sich die bereits in 2023 eingeleiteten und in 2024 fortgeführten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung, ein gutes Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien sowie Umsatzrealisierungen mit hohem Margenanteil im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten, Lizenzvereinbarungen und Dienstleitungen positiv aus.

Vor dem Hintergrund des gestiegenen operativen Ergebnisses erhöhte sich auch das adjustierte Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2024 um 7,8% auf 20,5 Mio. € gegenüber 19,0 Mio. € im Vorjahr. Das adjustierte Ergebnis je Aktie (verwässert) beträgt 1,69 € (2023: 1,56 €).

Auch bei der Cash-Flow-Generierung war im Geschäftsjahr 2024, vor dem Hintergrund der anziehenden Profitabilität sowie realisierter Effizienzgewinne bei den Positionen des Nettoumlaufvermögens, eine sehr dynamische Entwicklung zu verzeichnen. Der operative Cash-Flow konnte folglich von 19,3 Mio. € im Vorjahr auf 48,7 Mio. € gesteigert werden.

Die Ertragszahlen für 2024 wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (Beratungskosten und Reorganisationsaufwendungen im Zusammenhang mit M&A-Aktivitäten sowie einmalige Personalaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann dem ebenfalls heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2024 entnommen werden. STRATEC hat auf Basis einer gemeinsam mit dem für das Geschäftsjahr 2024 erstmals bestellten Abschlussprüfer erfolgten Analyse, eine Anpassung nach IAS 8 (Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehlern) ihrer Bilanzierungsmethodik in Bezug auf Entwicklungskooperationen im Konzernabschluss vorgenommen. Für Vergleichszwecke und als Abgleich der zuletzt gültigen Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024 (währungsbereinigt stabiles bis leicht rückläufiges Umsatzvolumen; adjustierte EBIT-Marge von 10,0% bis 12,0%) können die Ergebniskennzahlen, welche sich ohne Anpassung der Bilanzierungsmethodik ergeben hätten, der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Insgesamt wurden die Ziele der Finanzprognose folglich beim Umsatz erreicht und bei der adjustierten EBIT-Marge deutlich übertroffen.

Vor Anpassung Bilanzierungsmethodik in T€ FY2024 FY 2023 Veränderung Umsatzerlöse 257.606 261.911 -1,6%

(wb: -1,8%) Adj. EBITDA 46.423 41.576 +11,7% Adj. EBITDA-Marge (%) 18,0 15,9 +210 bp Adj. EBIT 32.493 27.071 +20,0% Adj. EBIT-Marge (%) 12,6 10,3 +230 bp

Adj. = adjustiert, bp = Basispunkte, wb = währungsbereinigt

FINANZPROGNOSE

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet STRATEC eine Stabilisierung der Endkundennachfrage in Marksegmenten, bei welches es im Nachgang der COVID-19-Pandemie, verstärkt durch hohe Lagerbestände bei den Kunden, zu erheblichen Verwerfungen gekommen war. Zudem sind bei den Kunden generell Erholungstendenzen bei den Testvolumina und damit wieder höhere Auslastungsgrade der im Markt platzierten Systeme zu beobachten. Dies sollte sich insgesamt positiv auf die Nachfrage nach Systemen als auch auf das Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchmaterialien auswirken. STRATEC erwartet daher für das Geschäftsjahr 2025 auf währungsbereinigter Basis ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Nach vorläufigen Berechnungen wird der Umsatz im ersten Quartal 2025 dabei bei 60 Mio. € liegen. Für die adjustierte EBIT-Marge wird ein Wert von etwa 10,0% bis 12,0% (2024: 13,0%) prognostiziert. Der implizierte Margenrückgang ist dabei auf im Vorjahr realisierte Ergebnisbeiträge aus höhermargigen Entwicklungs- und Dienstleistungen zurückzuführen, welche im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich niedriger ausfallen werden.

Aufgrund der noch nicht vollumfänglich überwundenen Nachlaufeffekte der Pandemie, geopolitischer Konflikte sowie potentieller Zoll- und Handelshemmnisse erwartet STRATEC weiterhin eine erhöhte Volatilität im Bestellverhalten der Kunden. Die Prognose der Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das Jahr 2025 ist folglich weiterhin mit größeren als üblichen Unsicherheiten verbunden.

STRATEC hat für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 8,0% bis 10,0% des Umsatzes geplant (2024: 7,1%).

PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG

Im Geschäftsjahr 2024 hat STRATEC in einer Vielzahl von Entwicklungsprojekten bedeutende Fortschritte erzielt. So wurde im zweiten Quartal 2024 der finale Entwicklungsmeilenstein für Kundenprodukte im Bereich der Transfusionsdiagnostik erreicht. Zudem wurde die Entwicklungspipeline durch die Unterzeichnung neuer Kooperationsverträge gestärkt, darunter eine umfassende Partnerschaft im Bereich der Immundiagnostik, die darauf abzielt, ein bereits bestehendes Produkt durch zusätzliche Funktionen zu erweitern, es zu verjüngen und den Produktlebenszyklus deutlich zu verlängern. Ein weiterer Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2024 lag auf Initiativen zur Stärkung der lokalen Präsenz in strategisch wichtigen Märkten. Dies umfasst den Aufbau von Vertriebs- und Produktionseinheiten in Asien, um optimal von den vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten in der Region Asia-Pacific zu profitieren. In den USA, dem größten und bedeutendsten Markt für Laborlösungen, hat STRATEC durch die erfolgreiche Integration der Natech-Gruppe und die Intensivierung der gruppenweiten Zusammenarbeit neue Vertriebswege erschlossen und erhebliches Potenzial für Cross-Selling-Aktivitäten geschaffen. Die positiven Entwicklungen spiegeln sich in erfolgreich abgeschlossenen Projekten wider, wie beispielsweise der Entwicklung und Produktion eines komplexen Verbrauchsmaterials in den USA für einen bestehenden Kunden der STRATEC-Gruppe.

PERSONALENTWICKLUNG

Unter Berücksichtigung temporäre beschäftigter Mitarbeiter sowie der Auszubildenden beschäftigte STRATEC zum 31. Dezember 2024 1.450 Mitarbeitende (Vorjahr: 1.522). Der im Vergleich zum Vorjahr leichte Rückgang der Mitarbeiterzahl ist dabei im Wesentlichen auf Maßnahmen des in 2023 initiierten und in 2024 fortgeführte Ergebnisverbesserungsprogramms sowie Kapazitätsanpassungen zurückzuführen.

DIVIDENDENVORSCHLAG

Vor dem Hintergrund positiver mittel- bis langfristiger Wachstumsperspektiven, der im Geschäftsjahr gesteigerten Ergebniskennzahlen und im Einklang mit einer auf Kontinuität ausgerichteten Dividendenpolitik, planen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung eine steigende Dividende in Höhe von 0,60 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen (Vorjahr: 0,55 €).

GESCHÄFTSBERICHT 2024

Der Geschäftsbericht 2024 der STRATEC SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec.com/finanzberichte veröffentlicht.

