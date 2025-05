EQS-News: Impact Report 2024: ProCredit Gruppe strebt weiterhin verantwortungsbewusstes Wachstum an

EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Impact Report 2024: ProCredit Gruppe strebt weiterhin verantwortungsbewusstes Wachstum an



20.05.2025 / 09:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Impact Report 2024: ProCredit Gruppe strebt weiterhin verantwortungsbewusstes Wachstum an

Impact Report für das vergangene Geschäftsjahr heute veröffentlicht

Fortschritte bei der Netto-Null-Strategie: Validierung der kurzfristigen Dekarbonisierungsziele durch die „Science Based Targets initiative“ (SBTi) im Einklang mit dem Group Climate Transition Plan

CO2-Rechner eingeführt, um Kleinst-, kleine- und mittlere Unternehmen (KKMU) bei der Messung ihrer Emissionen und der Festlegung von Dekarbonisierungszielen zu unterstützen

Grüne Tier-2-Anleihe mit einem Platzierungsvolumen von 125 Millionen Euro erfolgreich begeben in 2024

Erste Strategie für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion eingeführt

Frankfurt am Main, 20. Mai 2025 – Die ProCredit Gruppe veröffentlicht heute ihr Impact Report Package 2024 und stellt darin ihre Bemühungen und Erfolge in verschiedenen Wirkungsbereichen und in den Regionen, in denen sie tätig ist, vor. Der Impact Report konzentriert sich auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Prioritäten wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen, grüne Energie und Klimaschutz sowie Vielfalt und Inklusion. Diese Prioritäten basieren auf den fünf Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, die für die ProCredit Gruppe hinsichtlich ihrer sozialen Auswirkungen (SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur, SDG 5: Geschlechtergleichstellung) und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt (SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie, SDG 13: Klimaschutz) von zentraler Bedeutung sind. Das Impact Report Datasheet 2024 ergänzt den Impact Report mit ausführlicheren Daten.

Entwicklung im Einklang mit Verpflichtungen

Der diesjährige Impact Report zeigt solide Fortschritte bei der Umsetzung der kurzfristigen Umwelt- und Sozialziele der Gruppe:

Erstens in Bezug auf das Hauptziel, bis 2050 Netto-Null zu erreichen, das die Gruppe durch die Fortsetzung der aktuellen Best Practices in Verbindung mit der SBTi erreichen will: Die Gruppe hat sich verpflichtet, ihre eigenen Emissionen bis 2030 um 42 % zu reduzieren und bis 2027 mit den Kund*innen zusammenzuarbeiten, die für 28 % der Emissionen ihres finanzierten Portfolios verantwortlich sind.

Zu diesem Zweck hat die Gruppe 2024 den CO2-Rechner entwickelt und eingeführt, der KKMU-Kund*innen bei der Messung und Steuerung ihrer CO2-Emissionen unterstützt. Der Rechner ist besonders effektiv, wenn es darum geht, Kund*innen aus der Landwirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe, die 28 % der Emissionen im Portfolio der Gruppe ausmachen, bei der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit zu unterstützen. Die in diesen Bereichen erzielten Verbesserungen reduzieren auch den Umfang der Scope-3-Emissionen.

Im Hinblick auf die geplanten Maßnahmen zur Erreichung der Emissionsziele für Scope 1 und Scope 2 hat die Gruppe die Anzahl der Elektrofahrzeuge in ihrer Flotte um mehr als 8 % erhöht und den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2024 um mehr als 10 % gesteigert. Mit der Veröffentlichung des ersten Group Climate Transition Plans, der die Schritte zum Aufbau eines klimaresistenten Portfolios und zur Erreichung der Netto-Null-Verpflichtungen darlegt, hat die Gruppe einen weiteren Meilenstein erreicht.

Zweitens hat sich die Gruppe dazu verpflichtet, ihr Portfolio an grünen Krediten kontinuierlich auszubauen, um die Bemühungen zur Dekarbonisierung zu unterstützen. Um dieser Verpflichtung im Jahr 2024 nachzukommen, hat die ProCredit Gruppe eine grüne Tier-2-Anleihe mit einem Platzierungsvolumen von 125 Millionen Euro begeben, das aufgrund der starken Nachfrage der Investor*innen das ursprünglich erwartete Platzierungsvolumen von 100 Millionen Euro übertraf. Das grüne Kreditportfolio erreichte bis Ende 2024 einen Umfang von 1.355 Millionen Euro, was mehr als 10.000 grünen Darlehen entspricht.

Drittens hat die Gruppe im Rahmen ihrer Bemühungen zur Förderung der Stärkung von Frauen und der Inklusion im Jahr 2024 ihre erste Strategie für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) eingeführt. Unter anderem hat sie sich verpflichtet, bis 2030 in mindestens sieben Banken spezielle Produkte für KKMU anzubieten, die von Frauen geführt werden oder sich in Frauenbesitz befinden. Um eine inklusive Finanzwirtschaft und Chancengleichheit zu fördern, hat sie auch in interne Schulungsmaßnahmen investiert, sodass mehr als 70 % ihrer Mitarbeitenden in DEI-Grundsätzen geschult sind. Diese Bemühungen führten dazu, dass bis 2024 20 % der gesamten Kreditauszahlungen der Gruppe an Unternehmerinnen in den Ländern, in denen ProCredit tätig ist, vergeben wurden.

Durch die Unterstützung benachteiligter KKMU baut die Gruppe langfristige Beziehungen zu ihnen auf und legt den Grundstein für ihr wirtschaftliches Wachstum. In Märkten, die mit einem hohen Anteil informeller Wirtschaft zu kämpfen haben, spielen Engagement und Unterstützung bei der Formalisierung von KKMU eine entscheidende Rolle für die Förderung ihrer Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dies verbessert nicht nur die Arbeitsstandards, sondern fördert auch Fachwissen und trägt zur Entwicklung der lokalen Arbeitsmärkte bei.

ProCredit strebt ehrgeizige wirtschaftliche Ziele an

Im Jahr 2024 startete die ProCredit Gruppe eine Geschäftsstrategie mit dem Ziel, ihre Kerngeschäftsbereiche, KKMU und Privatkund*innen, zu skalieren und ihre Position zu einer führenden Impact Bank in Südost- und Osteuropa auszubauen. Angesichts der guten Fortschritte in allen wichtigen strategischen Bereichen und der starken Wachstumsdynamik im Einklang mit der Skalierungsstrategie der Gruppe bestätigte der Vorstand bei der Präsentation der Ergebnisse für das Jahr 2024 die mittelfristige Prognose einer Eigenkapitalrendite (RoE) von ca. 13 % bis 14 %.

Trotz erheblicher Investitionen in Personal, Technologie, Marketing und Filialausbau, die vorübergehend zu einem höheren Kosten-Ertrags-Verhältnis von 70,8 % geführt haben, hat die Gruppe im ersten Quartal 2025 mit einem Nettoergebnis von 25,2 Millionen Euro und einer Eigenkapitalrendite von 9,5 % ein gutes Finanzergebnis erzielt.

„Als wirkungsorientierte Bank sind wir davon überzeugt, dass Finanzdienstleistungen einem höheren Zweck dienen müssen. Unsere Impact-Strategie ist eine direkte Fortsetzung dieser Überzeugung – verankert in verantwortungsvollem Bankwesen und einer starken Partnerschaft mit Kunden*innen“, kommentiert Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit Holding.

Über das Impact Report Package 2024

Das Wirkungsberichtspaket 2024 umfasst alle Institutionen der ProCredit Gruppe und besteht aus folgenden Dokumenten:

Der Impact Report beschreibt den Ansatz der Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit, stellt ihre Bemühungen vor und bewertet ihre Wirkungsleistung im vergangenen Jahr. Außerdem werden laufende Initiativen und die Aussichten für die Zukunft erläutert. Die Struktur orientiert sich an den fünf SDGs, die für die Wirkungsstrategie der Gruppe am wichtigsten sind, und zeigt gleichzeitig die Übereinstimmung mit ihren wesentlichen Themen.

Das Impact Report Datasheet 2024 ergänzt den Impact Report mit ausführlicheren Daten. Alle Zahlen für die regionalen Segmente, Quellen, Anmerkungen zur Methodik und Referenzdaten sind im Datenblatt zusammen mit Informationen zur EU-Taxonomie, zu Unterzeichnerrahmenwerken wie den UNEP Finance Initiative – Principles for Responsible Banking, SDG-Zielindikatoren und dem GRI-Inhaltsindex zu finden.

Die ProCredit Holding hat für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gemäß den GRI-Standards berichtet.

Zusätzlich zu diesem Bericht hat die ProCredit Gruppe einen integrierten Jahresbericht gemäß den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) erstellt.

Laden Sie hier das Impact Report Package 2024 herunter: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/nichtfinanzielle-berichte/

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2141040 20.05.2025 CET/CEST