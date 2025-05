IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Alberta

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Alberta

Calgary, AB, 20. Mai 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in der 300 King George Road in Brantford, Ontario, am 20. Mai 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Zudem wird das Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabisprodukte mit der Adresse 722 85th Street SW in Calgary, Alberta, am 23. Mai 2025 den Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen aufnehmen. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 199 Canna Cabana-Filialen in Kanada, davon 82 in der Provinz Ontario und 86 in der Provinz Alberta.

STANDORT IN BRANTFORD, ON

Der ehemalige Standort von Tokyo Smoke befindet sich im Einkaufszentrum Brantford Commons und bietet eine solide Grundlage für die Versorgung von über 110.000 Einwohnern. Es ist der erste Standort von Canna Cabana in Brantford. Der Standort profitiert von namhaften Mitmietern, darunter mehrere nationale Lebensmittelketten, zwei Spirituosengeschäfte und ein Kino. Mit relativ wenig Konkurrenz in der unmittelbaren Umgebung ist dieser Standort im Nordosten von Brantford ein idealer Ort für Canna Cabana, um sich als Marktführer auf dem Cannabismarkt der Stadt zu etablieren.

STANDORT WEST SPRINGS, AB

Dieser neue Canna Cabana-Einzelhandelsladen befindet sich am westlichen Ende von Calgary an der Old Banff Coach Road, strategisch günstig in einem schnell wachsenden Gebiet, das von neuen und sich entwickelnden Wohnvierteln umgeben ist. Er befindet sich in einem belebten Einkaufszentrum mit namhaften Mitmietern wie einem Spirituosengeschäft und verschiedenen Fast-Food-Restaurants. Bemerkenswert ist, dass es im Umkreis von 4 Kilometern um diesen neuen Standort, der mehr als 46.000 Einwohner umfasst, keine Konkurrenz gibt. Das bietet dem Unternehmen eine gute Chance für Marktanteilsgewinne und Wachstum.

Wir investieren unsere Gewinne weiterhin strategisch in den Ausbau der Präsenz von High Tide in Märkten, in denen wir ein starkes langfristiges Potenzial sehen. Unsere neuesten Filialen in Brantford und Calgary sind hervorragende Beispiele für diese Strategie. Der Standort in Brantford verschafft uns Zugang zu einem etablierten Einzelhandelszentrum mit nationalen Mitmietern, während unsere Filiale in West Springs von äußerst günstigen Wettbewerbsbedingungen profitiert, da es im Umkreis von vier Kilometern keine direkte Konkurrenz gibt, sagte der Firmengründer und Chief Executive Officer von High Tide, Raj Grover.

Unser Team arbeitet hart daran, die Eröffnung weiterer Filialen voranzutreiben, und wir nähern uns dem bedeutenden Meilenstein von 200 Canna Cabana-Filialen in ganz Kanada. Wir haben viele weitere spannende, organisch entwickelte Standorte in Planung, die wir im Laufe des Jahres bekannt geben werden, fügte Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 6. Februar 2025

. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 199 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: den Zeitpunkt, zu dem unsere neuen Standorte mit dem Verkauf von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen, die erwarteten Vorteile der Geschäftsstandorte, das Ausmaß des Wettbewerbs in der Region und unsere Verpflichtung, die hier angedeutete Anzahl zukünftiger Geschäfte zu eröffnen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79666

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79666&tr=1

