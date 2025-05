Devisen: Euro kostet weiter mehr als 1,13 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1332 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Mittwoch war der Euro wieder über die Marke von 1,13 Dollar gestiegen und hatte damit seine Erholung vom Rückschlag vergangener Woche fortgesetzt.

Zudem näherte sich der Kurs wieder dem Mehrjahreshoch von 1,1573 Dollar an, das er Mitte April infolge des vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Zollkapriolen erreicht hatte. Am Montag vor einer Woche war der Euro wegen der Fortschritte im Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten zeitweise unter die Marke von 1,11 Dollar gefallen.

Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob die Entspannung zwischen den beiden Ländern nachhaltig ist. Seitdem geht es für den Euro wieder nach oben. Der Euro befindet sich seit der Amtseinführung von Trump im Januar im Aufwind. Vor allem dessen erratische Wirtschafts- und Zollpolitik macht dem Dollar zu schaffen. Seit Mitte Januar wertete der Dollar um zehn Prozent ab.

Am Donnerstag könnten am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland für Bewegung sorgen./zb/jha/