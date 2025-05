EQS-News: Amadeus Fire AG: Hauptversammlung 2025 bestätigt Dividende mit überwältigender Mehrheit

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

22.05.2025 / 17:23 CET/CEST

Hauptversammlung 2025 bestätigt Dividende mit überwältigender Mehrheit

Frankfurt am Main, 22. Mai 2025

Die Amadeus Fire AG (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich im virtuellen Format durchgeführt. Die Veranstaltung wurde live aus Frankfurt am Main übertragen und ermöglichte allen Aktionärinnen und Aktionären eine ortsunabhängige, komfortable und sichere Teilnahme.

Nahezu alle zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns: Der Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,03 Euro je Aktie wurde mit einer Zustimmung von 99,99 Prozent angenommen. Die diesjährige Dividende entspricht einer attraktiven Rendite von gut fünf Prozent bei einem aktuellen Kurs von 79,50€. Damit setzt die Amadeus Fire AG ihre verlässliche Dividendenpolitik fort, die seit dem Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttungsquote von 67 Prozent des Konzernjahresüberschusses vorsieht.

Vertrauen in Unternehmensführung und Governance

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 wurde mit sehr deutlicher Mehrheit beschlossen, ebenso wie das unveränderte Vergütungssystem für den Aufsichtsrat. Auch die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung fand breite Zustimmung. Diese Ergebnisse spiegeln das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre in die verantwortungsvolle Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung der Amadeus Fire AG wider.

Virtuelle Hauptversammlungen als Zukunftsmodell

Ein zukunftsweisender Beschluss wurde mit der Erneuerung der satzungsgemäßen Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen gefasst. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten diesem Vorschlag mehrheitlich zu. Damit schafft die Amadeus Fire AG die rechtliche Grundlage, auch künftig flexibel auf sich wandelnde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Die virtuelle Durchführung stärkt die Teilhabe, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine moderne, effiziente Kommunikation mit den Anteilseignern.

Transparenter Dialog mit Aktionären

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung hatten die Aktionärinnen und Aktionäre die Möglichkeit, ihre Fragen live zu stellen. Sämtliche Beiträge wurden vom Vorstand umfassend und transparent beantwortet. Der Vorstand nahm sich Zeit, auf alle Anliegen einzugehen und Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die strategischen Prioritäten des Unternehmens zu geben. Die hohe Beteiligung und das konstruktive Feedback unterstreichen das große Interesse und die Verbundenheit der Aktionärinnen und Aktionäre mit der Amadeus Fire AG.

Strategischer Ausblick

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds im ersten Quartal 2025 bleibt die Amadeus Fire AG auf Kurs. Der Konzern investiert weiterhin gezielt in die digitale Transformation, insbesondere in moderne Lernplattformen und IT-Infrastruktur. Diese Investitionen bilden die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und stärken die Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Marktumfeld.

Der Vorstand bestätigte erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 387 und 417 Millionen Euro sowie ein operatives EBITA* zwischen 36 und 44 Millionen Euro. Die operative EBITA*-Marge soll bei rund zehn Prozent liegen. Der Fokus liegt dabei auf Effizienzsteigerung, Produktivitätsverbesserung und der weiteren Stärkung der Marktposition in den Bereichen Personaldienstleistungen und Weiterbildung.



