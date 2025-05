Israel erhöht nach tödlichen Schüssen in Washington Botschaftsschutz weltweit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem (Reuters) - Israel hat nach den tödlichen Schüssen auf zwei Mitarbeiter der Botschaft in Washington eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen an seinen diplomatischen Vertretungen weltweit angekündigt.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Donnerstag, der Schutz aller Botschaften werde erhöht. Er sei schockiert über den grausamen, antisemitischen Mord in Washington. Die beiden Botschaftsmitarbeiter waren am Mittwochabend vor dem Jüdischen Museum in der US-Hauptstadt erschossen worden, während in dem Gebäude eine Veranstaltung stattfand. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Er habe in Gewahrsam "Free Palestine" ("Freies Palästina") gerufen, teilte die Polizei mit.

(Bericht von James Mackenzie, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Thomas Seythal)