Pistorius: Abschreckung und Verteidigung Top-Prioritäten

VILNIUS (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Russland als die auf absehbare Zeit größte Bedrohung für den Frieden in Europa bezeichnet. "Abschreckung und Verteidigung sind Deutschlands Top-Prioritäten", sagte der SPD-Politiker in der litauischen Hauptstadt Vilnius beim Appell zur Aufstellung der in dem Land stationierten Panzerbrigade 45 weiter. Sie trägt den Beinamen "Litauen".

"Wir können und werden nicht wegschauen. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, ohne Sicherheit gibt es keine Souveränität", sagte Pistorius. Deswegen gelte es, vorbereitet zu sein und dies auch zu demonstrieren.

"Die kommenden Monate und Jahre werden Abstimmung, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen erfordern. Aber vor allem werden Vertrauen und Einigkeit nötig sein", sagte Pistorius. Und: "Es kann und darf keinen Zweifel geben, dass wir unsere Verpflichtungen erfüllen werden."

Die Bundeswehr betritt mit der Brigade aus etwa 5.000 Männern und Frauen an der Nato-Ostflanke Neuland. Im Gegensatz zu ihren bisherigen Auslandsmissionen handelt es sich bei der Aufstellung der Litauen-Brigade um die erste dauerhafte Stationierung eines Truppenverbandes im Ausland./cn/DP/men