Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionäre von Baloise und Helvetia stimmen Fusion zu und ebnen den Weg für die Schaffung eines führenden europäischen Versicherers



23.05.2025 / 17:00 CET/CEST





Basel / St. Gallen, 23. Mai 2025.

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Baloise und Helvetia stimmen der Fusion unter Gleichen zur Helvetia Baloise Holding AG zu

Alle Anträge beider Verwaltungsräte wurden gutgeheissen, was die grosse Unterstützung für die Transaktion widerspiegelt

Vorbehaltlich des Vollzugs der Fusion wurde Thomas von Planta als künftiger Verwaltungsratspräsident der neuen Helvetia Baloise Holding AG zusammen mit den weiteren vorgeschlagenen Mitgliedern des Verwaltungsrats gewählt

Mit Vollzug der Fusion wird Helvetia Baloise zur zweitgrössten Versicherungsgruppe der Schweiz und zu einem führenden europäischen Versicherer

Basierend auf einer überzeugenden strategischen Logik, haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG («Baloise») und der Helvetia Holding AG («Helvetia») heute an ihrer jeweiligen ausserordentlichen Generalversammlung der Fusion unter Gleichen zur «Helvetia Baloise Holding AG» («Helvetia Baloise» oder die «Gruppe») zugestimmt. Thomas von Planta ist zum künftigen Präsidenten des Verwaltungsrats der Helvetia Baloise Holding AG gewählt worden. Ebenso wurden alle weiteren vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Firmensitz der Gruppe wird Basel sein. St. Gallen bleibt ein wichtiger Standort. Diese Beschlüsse erfolgten bedingt auf den Vollzug der Transaktion. Der Vollzug der Transaktion wird im vierten Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen.

Thomas von Planta, künftiger Verwaltungsratspräsident des fusionierten Unternehmens und aktueller Verwaltungsratspräsident von Baloise, sagt: «Wir schätzen das Vertrauen, das unsere Aktionärinnen und Aktionäre uns heute entgegengebracht haben. Aufbauend auf dieser soliden Grundlage, setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Schweizer Versicherungsbranche zu gestalten. Gemeinsam sichern und erhöhen wir unsere Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit im heimischen und europäischen Versicherungsmarkt und schaffen so nachhaltig und langfristig Mehrwert für alle unsere Stakeholder.»

Thomas Schmuckli, Verwaltungsratspräsident von Helvetia, ergänzt: «Wir freuen uns, dass die Aktionärinnen und Aktionäre das enorme Potenzial erkennen, das diese Fusion freisetzt. Nun ist es an uns, diesem Vertrauen Rechnung zu tragen und die Ziele des Zusammenschlusses erfolgreich umzusetzen. Unser hoch motiviertes Führungsteam unter der Leitung von Group CEO Fabian Rupprecht ist dank seiner umfassenden Expertise bestens aufgestellt, um das neue Unternehmen voranzubringen und die ambitionierten Ziele der Fusion zu erreichen.»

Helvetia Baloise wird zur zweitgrössten Versicherungsgruppe der Schweiz und gemessen an der Marktkapitalisierung zu einem der zehn grössten börsenkotierten europäischen Versicherer mit einem Geschäftsvolumen von CHF 20 Mrd. in acht Ländern und einem globalen Specialty-Geschäft. Die ähnliche Grösse, die komplementären Märkte und das hohe Synergiepotenzial der beiden Unternehmen schaffen eine gute Ausgangslage für eine nachhaltige Wertschöpfung. Die grosse kulturelle Nähe, basierend auf der 160-jährigen Geschichte beider Unternehmen in der Schweiz, unterstützt einen reibungslosen Integrationsprozess.

Die detaillierten Abstimmungsresultate der beiden ausserordentlichen Generalversammlungen sind auf den jeweiligen Internetseiten unter www.baloise.com/egm bzw. www.helvetia.com/fusionsunterlagen zu finden.

Alle Informationen und Quellen bezüglich der Fusion sind auf den jeweiligen Internetseiten abrufbar: www.baloise.com/merger und www.helvetia.com/fusionsunterlagen.

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen



2144890 23.05.2025 CET/CEST