GNW-News: iHerb stellt California Gold Nutrition® BEAUTY vor

^IRVINE, Kalifornien, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, ein weltweit

führender Anbieter von Gesundheits- und Wellnessprodukten, gibt stolz die Einführung von California Gold Nutrition® BEAUTY (https://de.iherb.com) bekannt, einer neuen ganzheitlichen Selbstpflegeserie mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die das Wohlbefinden von innen heraus fördern. Die Marke feiert ihr Debüt mit einer gezielten Produktlinie von Multivitaminen für die Haare und sauberen, effektiven Haarpflegeprodukten, die für kräftiges, gesundes Haar entwickelt wurden. Als größte und vertrauenswürdigste Eigenmarke von iHerb erweitert California Gold Nutrition nun sein Sortiment um Produkte für Schönheit, Bad und Körperpflege. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Schönheitsindustrie ein bedeutendes Wachstum verzeichnet und bis 2025 weltweit voraussichtlich einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen wird.* Die neue Produktlinie spiegelt eine ganzheitliche Philosophie der ?Schönheit von innen" wider und kombiniert die innere Unterstützung durch wissenschaftlich entwickelte Nahrungsergänzungsmittel mit einer äußerlichen Pflege durch hochwertige, reine Inhaltsstoffe. ?Die Einführung von California Gold Nutrition BEAUTY ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung einer der strategischen Prioritäten von iHerb, nämlich die kontinuierliche Verbesserung unserer Produktauswahl", so Lindsey Wiefels, Senior Vice President of Merchandising bei iHerb. ?Diese Produktlinie bietet Verbrauchern weltweit eine luxuriöse und gleichzeitig erschwingliche Möglichkeit, eine gesundheitsorientierte Körperpflege-Routine zu etablieren - angefangen bei kräftigem, glänzendem Haar, das von innen heraus gepflegt wird." In den kommenden Monaten wird die California Gold Nutrition BEAUTY-Linie um Haut- und Körperpflegeprodukte erweitert, darunter kollagenreiche Seren, Feuchtigkeitscremes, beruhigende Balsame, energiespendende Getränkepulver und vieles mehr, damit Kunden ihre ganzheitliche Selbstpflege noch weiter optimieren können. Hochwertige Multivitamine zur Unterstützung der Haargesundheit Die Markteinführung umfasst spezielle Multivitamine für Frauen und Männer, die in Zusammenarbeit mit Dr. Michael T. Murray (https://www.iherbpreprod.com/experts/drmurray), dem leitenden wissenschaftlichen Berater von iHerb, entwickelt wurden. Die Produkte werden zu einem empfohlenen Verkaufspreis von ca. 34 US-Dollar für 120 vegetarische Kapseln angeboten. Jede umfassende Formel enthält Vitamine, Mineralien und essentielle Nährstoffe, darunter hochwirksames Biotin sowie einen Haar-Haut- Komplex mit gemischten Tocotrienolen, Phytosterolen, Ceramiden und Pflanzenextrakten, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die Haarfollikel zu nähren.** * Multivitamin für Frauenhaar (https://www.iherb.com/pr/california-gold- nutrition-beauty-women-s-hair-multivitamin-120-veggie-capsules/146471) - Dieses speziell entwickelte Multivitaminpräparat wurde für eine umfassende Unterstützung entwickelt und sorgt für volleres, längeres und gesünderes Haar. * Multivitamin für Männerhaar (https://www.iherb.com/pr/california-gold- nutrition-beauty-men-s-hair-multivitamin-120-veggie-capsules/146470) - Bietet Männern eine pflanzliche Alternative mit essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen zur Unterstützung der Vitalität und des Wachstums des Haares. ?Bei iHerb wissen wir, dass wahre Schönheit auf zellulärer Ebene beginnt. Mit der Produktreihe California Gold Nutrition BEAUTY haben wir hochwirksames Biotin mit den effektivsten Pflanzenstoffen der Natur kombiniert, um die Gesundheit des Haares zu unterstützen" so Dr. Murray. ?Diese Formeln wurden entwickelt, um positive Ergebnisse zu erzielen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Reinheit einzugehen. Unser Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, ihre natürliche Schönheit zu leben - gepflegt, widerstandsfähig und strahlend." Dr. Michael Murray, eine weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Naturmedizin, hat kürzlich einen ausführlichen, wissenschaftlich fundierten Artikel für den iHerb Gesundheitsportal (https://www.iherb.com/blog/hair-loss- vitamins-and-supplements/2112) verfasst, in dem er die wissenschaftlichen Hintergründe von essenziellen Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln untersucht, die das natürliche Haarwachstum unterstützen. Botanisch angereicherte Haarpflegeserie Ergänzend zu den Haar-Multivitaminen gibt es eine einzigartige Haarpflegeserie mit einem belebenden Duft nach Rosmarin und Minze für eine erfrischende tägliche Pflege. Jede Formel ist frei von Tierversuchen und wird ohne Parabene, Sulfate, Paraffine, Mineralöle oder DEA-Verbindungen hergestellt. Mit einem erschwinglichen Preis von jeweils 10 US-Dollar (empfohlener Verkaufspreis) umfasst die Serie: * Stärkendes Shampoo (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition- strengthening-shampoo-biotin-rosemary-mint-12-fl-oz-355-ml/147497) - Reinigt und revitalisiert mit Biotin und pflegenden Kokos- und Babassuölen, sorgt für einen reichhaltigen Schaum und verbesserten Glanz. * Stärkender Conditioner (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition- strengthening-conditioner-biotin-rosemary-mint-12-fl-oz-355-ml/147498) - Spendet tiefgehende Feuchtigkeit, glättet das Haar und macht es weicher, kräftiger und leichter kämmbar. * Stärkende Haarmaske (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition- strengthening-hair-masque-biotin-rosemary-mint-12-oz-340-g/147496) - Eine wöchentliche Intensivpflege mit Rosmarin, Sesamöl, Biotin, Honig und Kokosöl für tiefe Pflege und Erneuerung. * Stärkendes Haar- und Kopfhautöl (https://www.iherb.com/pr/california-gold- nutrition-strengthening-hair-scalp-oil-biotin-rosemary-mint-2-fl-oz-59- ml/147495) - Eine seidige, schnell einziehende Formel, die die Kopfhaut beruhigt und das Haar zum Glänzen bringt, mit erfrischenden Noten von Teebaum und Minze. Produktbilder zum Herunterladen für Medienberichte und Artikel finden Sie unter https://brandfolder.com/iherb/pressassets *Laut Daten von Nielsen IQ - https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-global-beauty-edit- seeking-balance-for-growth-in-2025/ **Diese Aussagen wurden nicht von den US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörden (FDA) geprüft. Diese Produkte sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. Über iHerb: iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine unvergleichlich breite Auswahl an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient iHerb fast 13 Millionen Kunden in 180 Ländern und 22 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz im schönen Südkalifornien hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/) oder folgen Sie iHerb auf Facebook (https://www.facebook.com/iherb/), Instagram (https://www.instagram.com/iherb/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@iherb). Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad7000-78ce-4a48-b68d- e7c7ca04e228 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8e90b90- 4eb0-4c9a-8cca-2e90c639b573 °