Insider: Hensoldt sucht Käufer für defizitäre Südafrika-Tochter

München (Reuters) - Der Rüstungszulieferer Hensoldt will sich einem Insider zufolge von seiner kleinen Optronik-Tochter in Südafrika trennen.

Eine mit den Plänen vertraute Person sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe bereits Gespräche mit rund 20 Interessenten für die Firma, die rund 15 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, aber rote Zahlen schreibe. Die in der Nähe von Pretoria angesiedelte Einheit produziert mit rund 100 Mitarbeitern unter anderem Kameras für Hubschrauber und Drohnen sowie Laser-Entfernungsmesser und liefert Gehäuse für Periskope, die bei Hensoldt in Oberkochen bei Aalen gebaut werden. Von einem neuen Eigentümer würden Investitionen in das Produkt-Portfolio erwartet.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über die Verkaufspläne berichtet. Hensoldt wollte sich dazu nicht äußern.

