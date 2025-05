Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Deutschland/Frankreich

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Deutschland/Frankreich:

"Manchmal fängt große Veränderung mit kleinen Gesten an. Eine solche zeigt die Bundesregierung in der Energiepolitik. Kaum sind die Grünen nicht mehr mit an der Macht, gibt Berlin das starrsinnige Nein zu der Frage auf, ob Atomstrom unter Umständen als nachhaltig bewerten werden kann - so, wie es Paris seit langem fordert. Die praktischen Folgen dürften überschaubar sein. Weder blüht Deutschland eine Renaissance der Kernkraft, noch dürften in Frankreich urplötzlich massenhaft neue Meiler hochgezogen werden. Es handelt sich um nicht viel mehr als um das Eingeständnis, dass nicht alle dem deutschen Sonderweg beim Atomausstieg folgen müssen. Deutschland täte gut daran, generell in Brüssel ideologisch abzurüsten und sich kompromissbereit zu zeigen."