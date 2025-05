Heidelberg Materials - Achtung: Große Fallhöhe!

Seit dem zyklischen Tief vom Herbst 2022 bei 38,73 EUR legte die Aktie von Heidelberg Materials einen phänomenalen Lauf auf das Börsenparkett, in dessen Verlauf das Papier bis auf über 190 EUR stieg. Allein in diesem Jahr summiert sich das Kursplus auf 49 %. Ist aufgrund der beschriebenen Bilderbuchrally aktuell der Zeitpunkt gekommen, um Gewinnmitnahmen ins Auge zu fassen? Charttechnisch gibt es derzeit eine Reihe von Argumenten für diese Sichtweise. So bilden die jüngsten drei Wochenkerzen einen sog. „evening star“. Dieses Candlestickmuster sorgt gleichzeitig für ein Rebreak des alten Allzeithochs von Ende März bei 182,20 EUR. Diese Entwicklung hinterlässt aber auch bei diversen Indikatoren ihre Spuren. So droht ein Rückfall in den Keltner Kanal. Gleichzeitig notiert der Wochen-MACD auf historischen Rekordständen, d. h. in der Vergangenheit trug kein Haussetrend weiter als der aktuelle. Darüber hinaus hat der RSI nach der Ausprägung einer negativen Divergenz gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Im Monatsbereich sind RSI und MACD ebenfalls in einem historisch einmaligen Ausmaß überhitzt. Per Saldo scheinen Gewinnmitnahmen angebracht. Eine erste Unterstützung besteht bei knapp 160 EUR.

Heidelberg Materials (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Heidelberg Materials

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.