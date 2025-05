IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital gibt die Aufnahme des erfahrenen Experten für digitale Vermögenswerte Matt Zahab in den Vorstand sowie weitere Veränderungen bekannt

IRW-PRESS: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital gibt die Aufnahme des erfahrenen Experten für digitale Vermögenswerte Matt Zahab in den Vorstand sowie weitere Veränderungen bekannt

Fredericton, New Brunswick - 26. Mai 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), gibt heute die Ernennung von Matt Zahab zum Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens (der Verwaltungsrat) und den Rücktritt von Steven Sirbovan aus dem Verwaltungsrat bekannt.

Der Vorstand dankt Steven Sirbovan herzlich für seinen engagierten Einsatz und seine wertvollen Beiträge während seiner Tätigkeit für das Unternehmen und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Herr Zahab ist ein Technologieexperte mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Unterstützung von Unternehmen bei ihrem Wachstum und ist auf Marketing, Wachstum, Strategie und Vertrieb spezialisiert. Herr Zahab ist derzeit Chief Marketing Officer und Podcast-Moderator bei CryptoNews.com. In dieser Funktion leitet er strategische Marketinginitiativen und moderiert den weithin anerkannten Cryptonews Podcast, in dem er mit Branchenführern über neue Trends und Innovationen in der Blockchain-Technologie diskutiert.

Zuvor hatte Herr Zahab verschiedene wachstums- und strategieorientierte Führungspositionen inne, darunter als Head of Growth bei Cypherpunk Holdings Inc. - jetzt SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) - und als Vertriebsleiter bei Hush Blankets, wo er maßgeblich an der Veräußerung des Unternehmens an Sleep Country Canada für 50 Millionen Dollar beteiligt war.

Wir freuen uns sehr, Matt in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Seine fundierten Kenntnisse im Bereich digitale Vermögenswerte und seine umfangreiche Erfahrung in der Wachstumsförderung bei SOL Strategies bringen ein breites Spektrum an Wissen mit, das für NextGen bei der Weiterentwicklung unserer langfristigen Strategie von unschätzbarem Wert sein wird, sagte Alexander Tjiang, Interim-CEO von NextGen.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist ein Technologieunternehmen, das die E-Commerce-Plattform PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft für den Bereich künstliche Intelligenz namens Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting) betreibt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern über ein reguliertes öffentliches Vehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte bietet. Von Zeit zu Zeit beabsichtigt das Unternehmen auch, andere Mikrotechnologieplattformen zu evaluieren und zu erwerben oder zu entwickeln.

