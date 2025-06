IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle begrüßt die Explorations- und Erschließungsinitiativen für kritische Rohstoffe der Regierung von Ontario

IRW-PRESS: Argyle Resources Corp.: Argyle begrüßt die Explorations- und Erschließungsinitiativen für kritische Rohstoffe der Regierung von Ontario

Calgary - 4. Juni 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen die aktuellen Initiativen der Regierung von Ontario zur Förderung der Exploration und Erschließung kritischer Rohstoffe in der Provinz voll und ganz unterstützt.

Die Regierung von Ontario hat eine umfassende Strategie präsentiert, die der Stärkung der Position der Provinz im internationalen Markt für kritische Rohstoffe dienen soll. Während die Provinz den Kampf gegen die Zölle führt, ist es von entscheidender Bedeutung, das Potenzial der reichen Vorkommen an kritischen Mineralien Kanadas zu einer immensen wirtschaftlichen Chance zu entwickeln. Zu den Hauptkomponenten dieser Strategie zählen:

- 500 Mio. $ Critical Minerals Processing Fund: Dieser Fonds soll Kapazitäten für die Rohstoffverarbeitung in Ontario schaffen und unterstützen, um sicherzustellen, dass die in der Provinz abgebauten Mineralien auch vor Ort verarbeitet werden.

- Wirtschaftliche Beteiligung indigener Gruppen: Knapp 3,1 Mrd. $ sollen in die Unterstützung indigener Partnerschaften bei der Erschließung kritischer Rohstoffe investiert werden; unter anderem werden die Mittel des Indigenous Opportunities Financing Program auf 3 Mrd. $ aufgestockt und damit verdreifacht, und die Förderbarkeit wird auf Bergbau- und Ressourcenerschließungsprojekte ausgeweitet.

- Vereinfachte Genehmigungsverfahren: Mit der Einführung des Modells One Project, One Process (Ein Projekt, ein Prozess) wird die Zeitdauer von Genehmigungsverfahren für neue Bergbauprojekte, insbesondere in strategisch wichtigen Regionen wie dem Ring of Fire, um die Hälfte verkürzt.

Premierminister Doug Ford unterstreicht die Bedeutung dieser Maßnahmen mit folgenden Worten: Mit diesem Gesetz senden wir eine klare Botschaft - Wenn es darum geht, die Ressourcen der Zukunft zu sichern, unsere wirtschaftliche Souveränität zu verteidigen und Wohlstand für künftige Generationen zu schaffen, dann wird Ontario nicht anderen folgen, sondern selber eine Vorreiterrolle einnehmen.

Peter Bethlenfalvy, Finanzminister der Provinz Ontario, fügt hinzu: Durch Investitionen in die Erschließung und Verarbeitung dieser Rohstoffe hier in Ontario in Zusammenarbeit mit den indigenen Gemeinschaften können wir Ontario zur international führenden Drehscheibe für die Erschließung kritischer Rohstoffe machen und unsere Wirtschaft, Arbeitnehmer und Gemeinschaften für die nächsten Jahrzehnte schützen.

Das Unternehmen begrüßt den proaktiven Ansatz der Regierung von Ontario beim Aufbau eines starken Sektors für kritische Rohstoffe. Das unternehmenseigene Projekt Clay Howells in Ontario steht im Einklang mit der Vision der Provinz, eine nachhaltige und integrierte Lieferkette für kritische Rohstoffe zu schaffen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79854/ARGL_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Lageplan des Seltenerdprojekts Clay Howells

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

