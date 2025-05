Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG 26.05.2025 / 10:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2025 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 14,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1: Umsatz- und Ergebnissprung dank JV-Konsolidierung - CEO-Wechsel nach HV SMT Scharf hat Ende April den Bericht für Q1 2025 veröffentlicht. Das Quartal war geprägt von einem signifikanten Umsatz- und Ergebnisanstieg infolge der vollständigen Konsolidierung des chinesischen Joint Ventures. Neben dem operativen Fortschritt steht auch der jüngste CEO-Wechsel im Fokus. Konsolidierung als Treiber für Top- und Bottom Line: Im ersten Quartal erzielte SMT Scharf einen Umsatz von 22,9 Mio. EUR (+83,2% yoy) sowie ein EBIT von 1,2 Mio. EUR (Q1/24: -1,0 Mio. EUR). Haupttreiber der Entwicklung war die seit November 2024 wirksame Vollkonsolidierung des chinesischen Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd., die zu einem spürbaren Umsatzsprung im Neuanlagengeschäft führte (Q1/25: 11,3 Mio. EUR, +141,6% yoy). Auch Ersatzteile (+38,5% yoy) und Service (+183,7% yoy) trugen zum Wachstum bei. Die EBIT-Marge lag mit 4,4% deutlich über dem negativen Vorjahreswert (-6,8%), wobei die Vergleichbarkeit auch hier durch die Konsolidierung eingeschränkt ist. Strukturell gestärkte Segmentdiversifikation: Der Umsatzanteil außerhalb des Kohlebergbaus kletterte im Quartal auf 36,7% (Q1/24: 15,4%) und unterstreicht den strategischen Fokus auf Diversifikation. Das Segment Tunnellogistik war mit einem Umsatz von 5,2 Mio. EUR (Q1/24: ~0 Mio. EUR) zweitgrößter Umsatzträger und profitierte u.E. maßgeblich vom laufenden Großauftrag im Nahen Osten. Auch im Mineralbergbau wurde eine signifikante Belebung beobachtet (+87,1% yoy), unterstützt durch positive Impulse aus Südafrika. In China als wichtigstem Absatzmarkt konnte der Umsatz deutlich auf 9,5 Mio. EUR (Q1/24: 3,6 Mio. EUR) gesteigert werden, was 42% des Gesamtumsatzes entspricht. Temporärer Rückgang im Auftragseingang nach starkem Vorjahr: Mit einem Auftragseingang von 13,0 Mio. EUR lag der Wert deutlich unter dem außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahresquartals (Q1/24: 41,7 Mio. EUR), das durch zwei Großaufträge im Bereich Tunnellogistik geprägt war. Der Auftragsbestand reduzierte sich entsprechend auf 21,9 Mio. EUR (Q1/24: 51,9 Mio. EUR). Die Prognose für das Gesamtjahr (Umsatz: 110-130 Mio. EUR; EBIT: 5,5-7,5 Mio. EUR) wurde vom Vorstand jedoch bestätigt. CEO-Wechsel nach Hauptversammlung: Im Nachgang der Hauptversammlung wurde ein Wechsel an der Vorstandsspitze kommuniziert. Der bisherige CEO Jun Liu, der SMT erfolgreich in die Strukturen der Yankuang Energy Group integrierte, wechselte innerhalb des Konzerns in eine neue Führungsrolle. Ihm folgt mit Longjiao Wang ein Nachfolger ebenfalls aus den Reihen der Yankuang Energy. Herr Wang war in verschiedenen Führungspositionen in der Bergbauindustrie tätig, verfügt dementsprechend über tiefgehende Marktkenntnis in China und dürfte die Expansionsstrategie somit gezielt voranbringen. Fazit: SMT Scharf ist operativ solide ins Jahr gestartet und zeigt mit dem gestärkten Umsatz- und Ergebnisprofil die Effekte der JV-Konsolidierung. Jedoch schwächelte der Auftragseingang (Book-to-Bill: 0,57) in Q1, sodass wir unsere Prognosen etwas nach unten anpassen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem leicht verringerten Kursziel von 13,00 EUR (zuvor: 14,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32714.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2145324 26.05.2025 CET/CEST °