Silber - 33 – 35 – 37 USD?

Der Silberpreis hat am vergangenen Freitag eine charttechnisch sehr spannende Entwicklung. In den letzten Wochen hatte das Edelmetall eine klassische Flagge ausgebildet, welche nun mit dem Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 33,06 USD) nach oben aufgelöst wurde. Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters liefert das Signal, das der Silberpreis seinen Anstieg seit dem zyklischen Tief von Anfang April bei 28,06 USD nun fortsetzen könnte. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe der beschriebenen Flaggenkonsolidierung ein Kursziel von 37 USD. In diesem Zusammenhang wird es interessant, denn das aus der diskutierten Flagge abgeleitete Kurspotenzial lässt auf die nächste positive Weichenstellung hoffen. Als solche definieren wir einen Anstieg über die letzten Verlaufshochs bei knapp 35 USD. Letzteres würde für ein weiteres prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Mit anderen Worten: Der erfolgte Flaggenausbruch liefert einen frühen Fingerzeig, dass mit der Auflösung der großen Schiebezone der letzten Monate zischen 29 USD und 35 USD die nächste positive Weichenstellung folgen könnte. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen die 200-Tage-Linie (akt. bei 31,48 USD) prädestiniert.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

