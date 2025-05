EQS-News: MeVis veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

MeVis veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2024/2025



27.05.2025 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bremen, 27. Mai 2025 – Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres im Geschäftsjahr 2024/2025, Berichtszeitraum 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025, bekannt.

Im ersten Halbjahr betrugen die Umsatzerlöse der Gesellschaft T€ 8.438 (i. Vj. T€ 8.774). Sie entfallen zu 22% (i. Vj. 27%) auf die Veräußerung von Lizenzen, zu 34% (i. Vj. 35%) auf Wartungsumsätze und zu 44% (i. Vj. 38%) auf sonstige Umsätze, worin u.a. die Dienstleistungen für und Weiterbelastungen an verbundene Unternehmen und das Mutterunternehmen enthalten sind. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank im Wesentlichen aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Umsatzerlöse, der gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge sowie des gestiegenen Personalaufwands von T€ 2.092 auf T€ 1.853, was einer EBIT-Marge von 22% entspricht.

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betrugen T€ 550 (i. Vj. T€ 258) und entfallen auf Zinserträge aus dem an die Varex Imaging Deutschland AG gewährten Darlehen. Somit ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von T€ 2.468 (i. Vj. T€ 2.735).

Im ersten Halbjahr sind Ertragsteuern in Höhe von T€ 64 (i. Vj. T€ 74) angefallen, daher ergibt sich unter Berücksichtigung des Aufwands aus dem abzuführenden Ergebnis an die Varex Imaging Deutschland AG in Höhe von T€ 2.404 (i. Vj. T€ 2.661) ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 0

(i. Vj. T€ 0). Zu beachten ist, dass der Aufwand aus der Ergebnisabführung erst mit Ablauf des Geschäftsjahres rechtlich entsteht.

Zu diesem Zeitpunkt halten wir an unserer Prognose fest: Für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird mit einem stabilen bis leicht wachsenden Umsatz im Bereich von € 17,0 Mio. bis € 17,5 Mio. gerechnet. Neben dem stabilen Umsatz mit dem Kunden Hologic werden leicht steigende Umsatzerlöse im Bereich Lunge und Leber erwartet. Im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen erwarten wir einen stabilen Verlauf. Für das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung, Zinsergebnis und Ertragsteuern (EBIT) erwarten wir im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Ergebnis zwischen € 3,5 Mio. bis € 4,0 Mio., in Annahme eines stabilen Wechselkurses von 1,12 USD/EUR.

Der Vorstand wird seine Erwartungen im Verlauf des Geschäftsjahres 2024/2025 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung regelmäßig überprüfen.

Kontakt:

Kirchhoff, Marcus / CEO

27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2146352 27.05.2025 CET/CEST