IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic Inc veröffentlicht die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie ein Unternehmens-Update

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic Inc veröffentlicht die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie ein Unternehmens-Update

TORONTO und HAIFA, Israel, 27. Mai 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biotechnologisches Unternehmen im präklinischen Stadium, das Pionierarbeit im Bereich exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems leistet, freut sich, die Finanzergebnisse für das zum 31. März 2025 endende erste Quartal bekannt zu geben und ein Unternehmens-Update zu den aktuellen Entwicklungen und bevorstehenden Meilensteinen bereitzustellen.

Der vollständige Bericht ungeprüfter, verkürzter, konsolidierter Zwischenabschlüsse für die drei Monate bis zum 31. März 2025 sowie die begleitende Management-Diskussion und -Analyse sind auf der Unternehmenswebsite unter www.nurexone.com und im SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Wichtige geschäftliche Höhepunkte

· Aufnahme in die TSX Venture 50-Liste 2025 der leistungsstärksten Unternehmen

Am 19. Februar 2025 gab NurExone seine Aufnahme in die TSX Venture 50 2025 bekannt - eine angesehene jährliche Rangliste der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange (TSXV). NurExone ist das einzige Biotech-Unternehmen und eines von nur zwei Unternehmen im Bereich Life Sciences, das diese Auszeichnung erhielt. Diese Anerkennung unterstreicht die Führungsrolle von NurExone im aufstrebenden Feld der exosomenbasierten Therapien und regenerativen Medizin für Verletzungen des zentralen Nervensystems sowie die starke Marktperformance und strategische Entwicklung des Unternehmens im vergangenen Jahr, darunter ein Kursanstieg von 110 % und ein Anstieg der Marktkapitalisierung um 209 %.

· Gründung der US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc.

Am 4. Februar 2025 gründete NurExone die vollständig im Besitz befindliche US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. (Exo-Top), die sich auf die Produktion und Kommerzialisierung von Exosomen konzentriert. Exo-Top wird unabhängig operieren - ohne externe Lizenz- oder Lizenzgebührenverpflichtungen - und bietet so strategische Flexibilität und Kosteneffizienz, während NurExone seine therapeutische Pipeline vorantreibt und neue kommerzielle Partnerschaften aufbaut. Im April 2025 wurde der erfahrene Biotech-Manager Jacob Licht zum CEO von Exo-Top ernannt.

· C$480.000 durch Privatplatzierung eingeworben

Am 21. Januar 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 856.996 Einheiten zu einem Preis von 0,56 $ pro Einheit ab und nahm dabei etwa 480.000 C$ ein. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktien-Kaufwarrant, der zum Preis von 0,70 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ausübbar ist, vorbehaltlich bestimmter Beschleunigungsklauseln (siehe Pressemitteilung vom 21. Januar 2025).

· C$866.000 durch Ausübung von Warrants eingeworben

Am 21. Januar 2025, nachdem das Unternehmen den Inhabern von ausstehenden Class-A-Warrants am 17. Dezember 2024 eine Beschleunigungsmitteilung ausgestellt hatte, wurden 2.140.456 Class-A-Warrants zum Preis von 0,34 $ pro Warrant ausgeübt, was einen Bruttoerlös von ca. 728.000 $ ergab.

Zusätzlich wurden 393.625 Warrants zum Preis von 0,35 $ vollständig ausgeübt, was weitere rund 138.000 $ einbrachte.

Finanzergebnisse erstes Quartal 2025

· Forschungs- und Entwicklungskosten (netto): 0,62 Mio. US$ im ersten Quartal 2025 (Q1 2024: 0,23 Mio. US$). Der Anstieg ist hauptsächlich auf aktienbasierte Vergütungen (0,20 Mio. US$) und höhere Kosten für Subunternehmer, Materialien und verwandte Aufwendungen (0,19 Mio. US$) zurückzuführen.

· Allgemeine und Verwaltungskosten: 1,08 Mio. US$ im ersten Quartal 2025 (Q1 2024: 0,70 Mio. US$), hauptsächlich durch aktienbasierte Vergütungen (0,20 Mio. US$) sowie höhere Ausgaben für Rechts- und Beratungsleistungen (0,18 Mio. US$).

· Finanzerträge (netto): 0,02 Mio. USD (Q1 2024: 0,01 Mio. US$), hauptsächlich infolge einer Neubewertung von Lizenzverpflichtungen.

· Nettoverlust: 1,68 Mio. US$ im ersten Quartal 2025 (Q1 2024: 0,92 Mio. US$).

Unternehmensupdate und weitere Highlights

· C$2,3 Millionen durch Privatplatzierung im April 2025 eingeworben

Am 22. April 2025 schloss NurExone eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.543.238 Einheiten mit einem Bruttoerlös von ca. 2,3 Mio. C$ ab (April 2025 Platzierung). Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Warrant, der zum Preis von 0,85 C$ für eine Dauer von 36 Monaten ausübbar ist. Die Erlöse dienen der klinischen Entwicklung, insbesondere des ExoPTEN-Programms, sowie allgemeinen Unternehmens- und Betriebsausgaben.

· Fortschritte im ExoPTEN-Programm

Das Unternehmen meldete bedeutenden Fortschritt in seiner Entwicklungspipeline. Studien zur Vorbereitung eines IND-Antrags (Investigational New Drug) für ExoPTEN - die führende exosomenbasierte Therapie von NurExone - sollen 2026 in erste klinische Studien am Menschen übergehen. Zudem präsentierte das Unternehmen neue präklinische Daten zur Regeneration des Sehnervs auf der Jahrestagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology 2025 sowie vielversprechende Ergebnisse zur Gesichtsnervenreparatur auf der International Society for Extracellular Vesicles Konferenz 2025. Die dort vorgestellten Daten zeigen funktionelle Erholung in mehreren Verletzungsmodellen und bekräftigen das breite therapeutische Potenzial der ExoPTEN-Plattform.

Kommentar des CEO

Wir haben nun eine funktionelle Erholung mit minimalinvasiver Verabreichung von ExoPTEN bei Rückenmarks-, Sehnerven- und Gesichtsnervenverletzungen demonstriert - allesamt große, lukrative Märkte, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. Während wir unsere wissenschaftlichen Programme weiterentwickeln, bereiten wir gleichzeitig erste klinische Studien am Menschen vor und konzentrieren uns auf den Aufbau einer soliden Basis im Bereich Herstellung, Regulierung und strategischer Partnerschaften.

Kommentar des CFO

Unsere Finanzergebnisse für das erste Quartal spiegeln eine disziplinierte Investitionsstrategie in unsere klinischen Programme und Infrastruktur wider, sagte Eran Ovadya, CFO von NurExone. Die erfolgreiche Privatplatzierung und die Ausübung von Warrants haben unsere Liquidität gestärkt und ermöglichen es uns, das ExoPTEN-Programm voranzutreiben und unsere Produktionskapazitäten auszubauen. Wir bleiben einem umsichtigem Finanzmanagement verpflichtet, während wir auf wichtige Werttreiber-Meilensteine im Jahr 2025 hinarbeiten - einschließlich einer geplanten Notierung an einer großen US-Börse.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), der OTCQB und der Frankfurter Börse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems spezialisiert hat. Das Hauptprodukt des Unternehmens, ExoPTEN, hat in präklinischen Studien starke Ergebnisse gezeigt und besitzt klinisches Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen - beides Milliardenmärkte. Wichtige regulatorische Meilensteine wie die Orphan-Drug-Zulassung ebnen den Weg für klinische Studien in den USA und Europa. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. Zur Unterstützung seiner nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie hat NurExone die US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. gegründet.

Weitere Informationen sowie ein Kurzinterview finden Sie unter www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Kontakt:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Tel.: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Tel.: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Tel.: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf dessen zukünftige Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwartet, plant, beabsichtigt, nimmt an, glaubt, schätzt, prognostiziert oder potenziell oder die Verneinung oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet, um solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf: den Erhalt sämtlicher behördlicher Genehmigungen durch das Unternehmen; das Voranschreiten des Unternehmens in Richtung klinischer und kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; die Stärkung der Marktpräsenz des Unternehmens in Schlüsselmärkten; den Fortschritt der therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine des Unternehmens; die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens und deren Hinweis auf einen vielversprechenden Behandlungsansatz für Rückenmarksverletzungen (SCI); die Entwicklung bahnbrechender Therapien durch das Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin für mehrere Indikationen; das Potenzial von ExoPTEN zur Behandlung von Sehverlust und zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten; das Fortschreiten des Unternehmens in Richtung klinischer Umsetzung in mehreren bedeutenden Indikationen; die beabsichtigten Vorteile aus der Gründung von Exo-Top; den unabhängigen Betrieb von Exo-Top; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot vom April 2025; die auf den Konferenzen präsentierten Daten, die weiterhin das breite therapeutische Potenzial der ExoPTEN-Plattform belegen; sowie die Bereitstellung neuartiger Lösungen durch die NurExone-Plattformtechnologie für Pharmaunternehmen, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Formulierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, unter anderem: dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine präklinischen Studien erfolgreich durchzuführen und seine Arzneimittelkandidaten in Richtung klinischer Studien am Menschen voranzubringen; dass seine exosomenbasierten Technologien, einschließlich ExoTherapy und ExoPTEN, Potenzial zur Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven und zur Behandlung von Sehverlust zeigen werden; dass die Produktkandidaten des Unternehmens letztendlich sicher und wirksam für die Patientenbehandlung sein werden; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die erwarteten Vorteile seiner präklinischen Programme und proprietären Technologieplattformen zu realisieren; dass die klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen für Rückenmarks-, Sehnerven- und andere therapeutische Bereiche wachsen wird; dass das Unternehmen seine Geschäfts- und Entwicklungspläne umsetzen kann, einschließlich des Fortschritts seiner therapeutischen Programme, der Erreichung klinischer Meilensteine und der Expansion in zusätzliche Indikationen; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, strategisch wichtige Beziehungen aufrechtzuerhalten und qualifiziertes Personal zu gewinnen; dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen ohne unerwartete Verzögerungen oder Einschränkungen erhalten wird; dass sich die Märkte für regenerative Medizin und zielgerichtete Wirkstoffabgabe in einer Weise weiterentwickeln, die das Wachstum und die Kommerzialisierungsziele des Unternehmens unterstützt; dass das Unternehmen in mehreren bedeutenden Indikationen Fortschritte in Richtung klinischer Umsetzung machen kann; dass die Gründung von Exo-Top die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und sein Geschäft bringen wird; dass Exo-Top in der Lage sein wird, unabhängig zu operieren; dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot vom April 2025 wie hierin dargelegt verwenden wird; dass die auf den Konferenzen präsentierten Daten das breite therapeutische Potenzial der ExoPTEN-Plattform belegen; sowie dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der visuellen Gesundheit insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf: das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens und das bisherige Fehlen von Einnahmen; die Unsicherheit der präklinischen Forschung und das Risiko, dass die Produktkandidaten des Unternehmens möglicherweise niemals in klinische Studien übergehen; dass präklinische und frühklinische Ergebnisse keine verlässliche Vorhersage für Ergebnisse in späteren Studien sind; das ungewisse Ergebnis, die Kosten und der Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, einschließlich präklinischer Studien und klinischer Studien; Verzögerungen oder Misserfolge bei der Planung, Einleitung, Durchführung oder dem Abschluss klinischer Studien; das Unvermögen, erforderliche behördliche Genehmigungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die NurExone-Technologieplattform des Unternehmens, einschließlich der Möglichkeit, dass ihre exosomenbasierten Therapien möglicherweise nicht sicher, wirksam oder kommerziell nutzbar sind; das Unvermögen, dass die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens erfolgreich in der Patientenbehandlung eingesetzt werden können; Herstellungs- und Lieferkettenprobleme, einschließlich der Unfähigkeit, Exosomen in großem Maßstab für Forschungs- oder klinische Zwecke zu produzieren oder zu liefern; Marktunsicherheit und das Risiko, dass die Produkte des Unternehmens keine Marktakzeptanz oder breite Anwendung in der regenerativen Medizin oder Zelltherapie finden; die Einführung konkurrierender Produkte, die sicherer, wirksamer, erschwinglicher oder anderweitig überlegen sind; das Unvermögen des Unternehmens, einen angemessenen Schutz des geistigen Eigentums für seine Technologien zu erhalten, aufrechtzuerhalten oder durchzusetzen; dass das geistige Eigentum oder die proprietäre Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung erzielen; die Abhängigkeit des Unternehmens von der Fachkompetenz und dem kontinuierlichen Beitrag von Schlüsselpersonen; die Abhängigkeit des Unternehmens von strategischen Partnern, einschließlich pharmazeutischen Kooperationspartnern, und das Risiko, dass solche Partnerschaften nicht geschlossen oder aufrechterhalten werden können; das Unvermögen des Unternehmens, seine Entwicklungspläne, operativen Ziele und strategischen Vorgaben umzusetzen; das Unvermögen, in zusätzliche therapeutische Bereiche zu expandieren oder weitere Studien wie geplant durchzuführen; das Unvermögen des Unternehmens, während des gesamten Entwicklungs- und Zulassungsprozesses effektiv mit Aufsichtsbehörden zu interagieren; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse präklinischer Studien keinen vielversprechenden Therapieansatz für Rückenmarks- oder Sehnervenverletzungen oder andere Indikationen liefern; das Risiko, dass es keine wachsende klinische Nachfrage nach innovativen Behandlungen für Rückenmarks-, Sehnerven- und/oder andere therapeutische Bereiche geben wird; das Unvermögen des Unternehmens, seine Präsenz in Schlüssel-märkten zu erhöhen; der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung, die möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar ist; dass die Gründung von Exo-Top nicht die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und/oder dessen Geschäft bringt; dass Exo-Top nicht unabhängig operiert; dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot vom April 2025 nicht wie hierin beschrieben verwendet; dass die auf den Konferenzen präsentierten Daten das breite therapeutische Potenzial der ExoPTEN-Plattform nicht bestätigen; sowie die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.