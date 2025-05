Merz in Finnland: Treffen mit Trumps Golf-Partner

TURKU (dpa-AFX) - Nach seiner Teilnahme am nordischen Gipfel will Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag seinen Finnland-Besuch mit mehreren bilateralen Gesprächen abschließen. In der Küstenmetropole Turku wird er zunächst den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson (6.30 Uhr) und dann den finnischen Regierungschef Petteri Orpo (7.30 Uhr) treffen.

Beide Länder sind nach dem russischen Angriff auf die Ukraine der Nato beigetreten. Die beiden Ostsee-Anrainer spüren die Bedrohung des mächtigen Nachbarn unmittelbar. Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Landgrenze zu Russland, an der das russische Militär Medienberichten zufolge zuletzt seine Präsenz verstärkt hat.

Besuch in der Sommerresidenz des Präsidenten

Nach dem Gespräch mit Petteri ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant (8.30 Uhr). Zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs trifft Merz dann noch den finnischen Präsidenten Alexander Stubb in dessen Sommerresidenz auf einer Insel in der Nähe von Turku. Dieses Gespräch könnte besonders interessant für den Kanzler werden.

Stubb zählt zu den wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich richtig gut mit US-Präsident Donald Trump verstehen. Er hat mit ihm sogar schon Golf auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida gespielt und könnte Merz Tipps für seinen in Kürze bevorstehenden Besuch bei Trump im Weißen Haus geben./mfi/DP/jha