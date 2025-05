Pressestimme: 'Volksstimme' zu Merz beim Finnland-Gipfel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Merz beim Finnland-Gipfel:

"Es steht Deutschland gut an, dass der Bundeskanzler beim nordischen Gipfel in Finnland Präsenz zeigt. Die Nordost-Flanke der Nato ist für Deutschland hochinteressant, wirtschaftlich und militärisch. Das Engagement in den nördlichen Gefilden hat seinen Preis: Wenn der US-Präsident seine Finger nach Grönland ausstreckt, erwartet Dänemark von Deutschland, sich in die Phalanx gegen eine mögliche Annexion einzureihen. Andererseits bietet sich für die Deutschen im Verbund mit den Skandinaviern die Aussicht, Rohstoffen nicht immer nur immer hinterher zu rennen, sondern bei der Erkundung und Ausbeutung arktischer Naturschätze direkt dabei zu sein. Dazu gehören Öl, Gas, Diamanten oder Seltene Erden. Es gibt für diese Reichtümer jede Menge Interessenten. Unter den Artis-Erkundern ist fast alles, was Rang und Namen auf dieser Welt hat. Der Hauptkonkurrent indes ist bestens bekannt - er heißt Russland."/DP/jha