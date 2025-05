Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trump/Europa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trump/Europa:

"Europas Stärke liegt nicht in sozialen Netzwerken, sondern in Maschinennetzen. Wer versteht, wie ein Roboterarm schweißt oder wie eine Turbine vibriert, kann mithilfe von KI nicht nur Nutzer analysieren, sondern auch reale Prozesse optimieren. Das ist kein Datengeschäft, sondern das nächste industrielle Geschäftsmodell. In Europas Fabrikhallen schlummert ein Schatz, der bislang kaum gehoben wurde: industrielle Daten. Maschinen, Produktionsstraßen und Lieferketten erzeugen in Echtzeit einzigartige Datenströme. Keine andere Region der Welt hat Zugang zu einer derart tiefen industriellen Realität. Während Unternehmen wie Meta oder Google mit Nutzerprofilen arbeiten, verfügen SAP, VW, Siemens oder die Telekom über reale Prozessdaten. Sie kennen Temperaturverläufe, Energieverbrauch, Taktzeiten und Fehlerkurven. Genau daraus entsteht der Stoff, aus dem die nächste KI-Welle gemacht ist."/DP/jha