USA: Deutlicher Dämpfer bei Auftragseingängen für langlebige Güter

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im April deutlich gefallen. Die Bestellungen gingen im Monatsvergleich um 6,3 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der erste Auftragsrückgang nach vier Anstiegen in Folge und der niedrigste Wert seit Anfang 2024. Volkswirte hatten im Schnitt einen noch stärkeren Rückgang um 7,8 Prozent erwartet.

"Verantwortlich für das große Minus ist der starke Rückgang bei den Flugzeugbestellungen, die auch aufgrund der Zollstreitigkeiten gesunken sein dürften", sagte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Der Dämpfer im April folgte auf einen starken Auftragseingang im Monat zuvor. Im März wurde auch dank solider Bestellungen vom Flugzeughersteller Boeing ein kräftiges Plus von 7,6 Prozent im Monatsvergleich verzeichnet. Im April gab es von Boeing hingegen nur noch wenige Bestellungen.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich ein deutlich besseres Bild. In dieser Abgrenzung haben die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,2 Prozent verzeichnet. Analysten hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs fielen um 1,3 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./jkr/jsl/jha/