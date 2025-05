BA-Chefin Nahles erwartet keine Beitragserhöhung für 2026

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, sieht trotz angespannter Finanzlage der Behörde keine Notwendigkeit, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zu erhöhen.

Dies stehe weder für das laufende Jahr noch für 2026 an, sagte Nahles am Mittwoch in Nürnberg. Eine Beitragserhöhung werde von der BA weder gefordert noch diskutiert. Die Einnahmesituation der Behörde sei weiter gut. "Es geht jetzt um die Frage, wie viel Arbeitslosigkeit müssen wir finanzieren", sagte Nahles. "Und da kann man natürlich gerade auch im nächsten Jahr eine Menge tun, um einen konjunkturellen Rückenwind für den Arbeitsmarkt zu organisieren."

Nahles räumte ein, dass die BA ihre Rücklagen von 3,2 Milliarden Euro am Jahresende 2025 aufgezehrt haben werde. Sie werde kommende Woche im Haushaltsausschuss des Bundestages darüber auch Gespräche mit den Abgeordneten führen.

Derzeit müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 2,6 Prozent des Bruttolohns an die Arbeitslosenversicherung zahlen. Eine Beitragserhöhung müssten Bundestag und Bundesrat beschließen.

