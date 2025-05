EILMELDUNG: Barranco Gold Mining vor dem Ausbruch! Sensationsfunde im King Gold Projekt: +350% Potenzial! STRONG BUY!

EQS-Media / 28.05.2025 / 12:22 CET/CEST



+++ GOLD-Aktie im Fokus +++ 28.05.2025 +++

Verehrte Leserinnen und Leser,

die Zeichen der Zeit stehen auf Gold-Boom! Der Goldpreis notiert auf absoluten Allzeit-Hochs und ein Ende der Rally ist in diesen unsicheren Zeiten noch lange nicht abzusehen!!!

Die Aktien von jungen Goldminen-Unternehmen sind auf diesem Hintergrund unserer Meinung nach ein potentiell äußerst lukratives Investment, und daher möchten wir Ihnen ein kanadisches Gold-Minenunternehmen mit Mega-Potenzial vorstellen:

Aktie: Barranco Gold Mining Corp. Land / Sektor: Kanada / Gold-Mining WKN: A2QN57 ISIN: CA06833H1029 Aktueller Kurs: 0,77 EUR (Frankfurt, 27.05.2025) Kursziel: 3,55 EUR auf 6 bis 9 Monatssicht Unser Urteil: STRONG BUY sofort einsteigen und HALTEN!

Der Goldpreis hat bereits die 3.250 USD pro Unze durchbrochen, und Experten sind sich einig: 4.000 USD und mehr sind nur noch eine Frage der Zeit! Während Großinvestoren und Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven weiter aufstocken, stehen smarte Anleger vor einer einmaligen Chance: Barranco Gold Mining Corp. (WKN: A2QN57 ) – eine Goldminen-Aktie mit Vervielfachungs-Potenzial!

Führende Analysten prognostizieren ein beeindruckendes Kurspotenzial von +350% und mehr bei ausgewählten Goldminenaktien. Der Goldpreis befindet sich in einer historisch einmaligen Phase - der perfekte Zeitpunkt für strategische Investoren!

Wir sind überzeugt, dass sich mit Barranco Gold Mining eine einmalige Investment-Chance im Gold-Minen-Sektor bietet! Das Unternehmen verfügt über hochattraktive Explorationsprojekte und eine durchdachte Wachstumsstrategie. Mit seinem Flaggschiffprojekt im legendären Spences Bridge Gold Belt in Kanada positioniert sich Barranco als aufstrebender Player in der boomenden Goldminen-Industrie.

Kluge Anleger steigen JETZT ein! Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache - Barranco Gold Mining bietet das Potential zur absoluten Kursvervielfachung! STRONG BUY!

Gold-Hotspot mit spektakulären Bohrergebnissen

Barranco besitzt mit seinem King Gold Projekt eine 3.206 Hektar (!) große Liegenschaft im berühmten Spences Bridge Gold Belt in British Columbia – einer der spannendsten Goldregionen Kanadas.

eine im berühmten in British Columbia – einer der spannendsten Goldregionen Kanadas. Die bisherigen Explorationen zeigen: Goldanomalien mit bis zu 1,83 g/t (!) – ein herausragender Wert für ein Explorationsprojekt. Mehrere hochgradige Goldadern nachgewiesen – Experten sprechen bereits von einem möglichen „Gamechanger“. Strategische Lage nahe bestehender Minen – darunter die historische Brenda Mine (278.000 Tonnen Kupfer, 66.000 Tonnen Molybdän) und das Siwash-Projekt mit über 200.000 Unzen Gold .



Erstklassiges Management – die Erfolgsformel für Millionenwerte

CEO Reno J. Calabrigo – Goldmarkt-Veteran mit Erfolgen in mehrfachen Millionenprojekten.

– Goldmarkt-Veteran mit Erfolgen in mehrfachen Millionenprojekten. CFO Marcy Kiesman – 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung, ein Garant für finanzielle Stabilität.

– 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung, ein Garant für finanzielle Stabilität. Director George Fedosov – über 30 Jahre Expertise in Management und Exploration.

Goldmarkt vor der nächsten RALLYE – Barranco als Übernahmekandidat?

Große Goldproduzenten wie Barrick Gold und Newmont suchen händeringend nach neuen Ressourcen – und Barranco könnte einer der attraktivsten Übernahme-Kandidaten der nächsten Jahre werden!

Fakten, die für eine Kursvervielfachung sprechen:

Goldpreis seit 2024 bereits +65 % gestiegen – von 2.000 USD auf derzeit über 3.200 USD.

– von 2.000 USD auf derzeit über 3.200 USD. China kauft seit geraumer Zeit Rekordmengen Gold um sich vom Einfluss der USA zu lösen.

um sich vom Einfluss der USA zu lösen. Zentralbanken erhöhen massiv ihre Goldbestände – das bedeutet steigende Nachfrage und höhere Preise.

Verehrte Leserinnen und Leser, wir sind der Überzeugung, dass es sich bei Barranco Gold Mining Corp. (WKN: A2QN57 ) um ein absolutes Top-Investment mit hohem Vervielfachungspotential handelt, denn die Fakten sprechen eine klare Sprache: Die dynamische Entwicklung des Goldmarktes in Verbindung mit Barrancos strategischer Position im Spences Bridge Gold Belt schafft eine einmalige Investmentchance. Die Goldpreisprognosen von bis zu 4.000 USD unterstreichen das gewaltige Potential! Angesichts der beeindruckenden Explorationsfortschritte, der vielversprechenden Bohrergebnisse und des erfahrenen Managements sind wir überzeugt, dass die Barranco Gold Mining Corp. eine hervorragende Gelegenheit für Anleger darstellt. Nutzen Sie den aktuellen Kurs zum Einstieg, bevor die Aktie durch die Decke geht!

Ihr Aktie im Fokus Team

Über Barranco Gold Mining Corp.:

Barranco Gold Mining Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen, das für die Evaluierung, den Erwerb und die Exploration von Goldgrundstücken in Kanada gegründet wurde und das King-Goldprojekt in Kanadas neuestem Goldgebiet, dem Spences Bridge Gold Belt, vorantreibt. Barranco hat sich den höchsten Standards der Umwelt- und Sozialverantwortung verschrieben und konzentriert sich auf die Erzielung positiver Ergebnisse und Erträge für alle Interessengruppen. www.barrancogold.com





Angaben zum Ersteller und Herausgeber

Diese Finanzanalyse wurde erstellt von Herrn Achim Mehler in seiner Eigenschaft als Analyst nach § 85 Abs. 1 S. 1 WpHG und verantwortlichem Redakteur.

Herausgeber ist die Zantino GmbH, Ernst-Barlach-Str. 20, 36041 Fulda (Geschäftsführer: Herr Mehler, info@zantino.de).

Status dieser Veröffentlichung

Diese Publikation ist eine „Anlageempfehlung“/„Investment Recommendation“ i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Nr. 35 MAR. Sie wurde nicht nach den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen (MiFID II Delegated Directive 2017/593) erstellt und ist damit als Marketing-Kommunikation anzusehen.

Keine Anlage- oder Steuerberatung

Der Inhalt dient ausschließlich der Information. Er stellt weder eine individuelle Anlage- oder Steuerberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Zantino GmbH übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität und haftet – mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – nicht für Schäden infolge der Nutzung.

Informations- und Datenquellen

Es wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen (z. B. Ad-hoc-Mitteilungen, Geschäftsberichte, Branchenstudien, Pressemeldungen) sowie vom Unternehmen stammende Daten verwendet. Die Quellen werden vom Ersteller nach bestem Wissen auf Plausibilität geprüft.

Bewertungsmethoden

Die Bewertung basiert u. a. auf

Fundamentalanalyse (u. a. DCF, KGV-Vergleich)

(u. a. DCF, KGV-Vergleich) Wachstums- und Potenzialanalyse („Blue-Sky-Szenario“)

(„Blue-Sky-Szenario“) Technischer Analyse (Charttechnik)

(Charttechnik) Marktpsychologischen Momentum-Ansätzen bei marktengen Werten.

Risiken und Forward-Looking-Statements

Prognosen, Preisziele und sonstige zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen & Schätzungen. Sie sind keine Garantie für künftige Entwicklungen und können sich aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern. Bei hochvolatilen Small-Caps besteht zusätzlich das Risiko signifikanter Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Interessenkonflikte

Der Ersteller/Herausgeber und/oder mit ihnen verbundene Personen

halten derzeit Positionen in den besprochenen Aktien und können diese jederzeit handeln;

in den besprochenen Aktien und können diese jederzeit handeln; haben vom analysierten Unternehmen oder Dritten eine Vergütung für die Erstellung oder Verbreitung dieser Analyse erhalten.

Ein vollständiges Verzeichnis aller relevanten Interessenkonflikte i. S. v. Art. 6 DelVO (EU) 2016/958 ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Organisatorische Maßnahmen (Compliance)

Die Zantino GmbH verfügt über interne Richtlinien zur Vermeidung und Offenlegung von Interessenkonflikten. Aufgrund der Unternehmensgröße liegt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinien direkt beim Geschäftsführer. Eine Vorabkontrolle durch einen eigenständigen Compliance-Beauftragten erfolgt nicht.

Update-Policy

Es besteht keine Verpflichtung, die Analyse oder die darin enthaltenen Preisziele zu aktualisieren. Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, sofern Markt- oder Unternehmensereignisse dies erforderlich machen.

Vertriebs- und Nutzungsbeschränkungen

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger (MiFID II) bzw. vergleichbare Gegenparteien und darf weder direkt noch indirekt in die USA, nach Kanada, Australien oder Japan übermittelt oder dort verteilt werden. Nicht für den Vertrieb an Privatkunden bestimmt.

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland.

Urheberrecht

© 2025 Zantino GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe – auch auszugsweise – bedarf der schriftlichen Genehmigung.

Durch die Annahme dieser Publikation akzeptieren Sie die vorstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich. Zusätzliche Informationen über den Inhalt dieser Publikation erhalten Sie auf Anfrage.