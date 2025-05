EQS-News: FamiCord AG startet mit beschleunigtem Wachstum ins Geschäftsjahr 2025 und steigert Profitabilität auf nahezu allen Ergebnisebenen

EQS-News: FamiCord AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

FamiCord AG startet mit beschleunigtem Wachstum ins Geschäftsjahr 2025 und steigert Profitabilität auf nahezu allen Ergebnisebenen

Umsatzerlöse legen deutlich um 19,0 Prozent auf 22,1 Mio. Euro zu

EBITDA steigt nach Investitionen in Vertrieb und Marketing, insbesondere in Polen und Deutschland, sowie Kostensenkungsmaßnahmen stark um 76,3 Prozent auf 2,7 Mio. Euro

Höherer Anteil an Jahreszahlern im Neukundengeschäft lässt operativen Cashflow kurzfristig auf 1,3 Mio. Euro sinken

Jahresprognose umsatz- und ergebnisseitig bekräftigt

Leipzig, 28. Mai 2025 – Die FamiCord AG, die führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit, ist zum Jahresauftakt deutlich gewachsen bei gleichzeitig wesentlich verbesserter Profitabilität. Eine zunehmende Stabilisierung der Nachfrage gepaart mit optimierten Vertragsstrukturen und zunehmend effizienteren Kostenstrukturen führte zu einer zunehmend breiten Verbesserung wesentlicher Finanzkennzahlen.

Im ersten Quartal 2025 erhöhten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,0 Prozent auf 22,1 Mio. Euro (Q1 2024: 18,6 Mio. Euro). Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) stieg um 5,2 Prozent auf 19,0 Mio. Euro (Q1 2024: 18,0 Mio. Euro), während der Anteil der jährlich wiederkehrenden Zahlungen um 5,7 Prozent auf 6,0 Mio. Euro (Q1 2024: 5,7 Mio. Euro) zulegte. „Unser Wachstum gewinnt zunehmend an Fahrt und wir können nach mehreren erfolgreichen Quartalen in Folge zurecht wieder von einem stabilen Wachstumstrend sprechen. Ohne Frage deutet die aktuelle konjunkturelle Lage in Europa zwar auf ein holpriges Jahr 2025 hin. Wir sind aber insgesamt gut darauf vorbereit und entsprechend zuversichtlich, auch mit dieser erschwerten Lage zurechtzukommen“, erklärt Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der FamiCord AG. „Wir werden selbstverständlich am Ball bleiben, um Quartal für Quartal weiter abzuliefern – wie bereits 2024.“

Aus regionaler Sicht setze sich die Erholung in den Kernmärkten weiter fort. Im osteuropäischen Markt festigt sich die Nachfrage zunehmend und weist bereits wieder ein spürbares Wachstumsmomentum auf. Im zentraleuropäischen Markt konnte die Gesellschaft erstmals wieder ein leichtes organisches Wachstum erzielen, wenngleich die Entwicklung noch keinen stetigen Trend aufweist. Auch die übrigen Märkte entwickelten sich insgesamt gut bis zufriedenstellend. Eine Ausnahme bildeten lediglich einzelne Märkte Südeuropas, die sich nach wie vor in ihrem Nachfrageverhalten rückläufig zeigten. Im laufenden Jahr wird die Gesellschaft daher weitere Effizienzsteigerungsmaßnahmen in diesen Märkten einführen, um zumindest die Ergebnissituation deutlich zu verbessern.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs mit 2,7 Mio. Euro erneut deutlich überproportional um 76,3 Prozent (Q1 2024: 1,5 Mio. Euro). Der deutliche Anstieg der Profitabilität zeugt dabei von der erfolgreichen Umsetzung von Effizienzsteigerungsmaßnahmen im Jahresverlauf 2024. Gleichzeitig wirkten sich optimierte Vertragsstrukturen sowohl bei Vertragsverlängerungen als auch Neukundenverträgen positiv auf die Ergebnisqualität aus. Deutlich negativ auf das Nettoergebnis wirkte sich jedoch das Finanzergebnis aus, das von unvorteilhaften Wechselkurseffekten sowie Hyperinflationseffekten in der Türkei geprägt war.

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar:

Der operative Cashflow zeigte sich mit 1,3 Mio. Euro deutlich unter Vorjahresniveau (Q1 2024: 4,0 Mio. Euro). Grund für die deutlich rückläufige Entwicklung war im Wesentlichen eine hohe Nachfrage nach Jahreszahlerverträgen im Neukundengeschäft. Diese stärken zwar die langfristige Basis der Geschäftsentwicklung, wirken sich jedoch kurzfristig negativ auf die Cashflow-Entwicklung aus. Darüber hinaus profitierte die Gesellschaft im Vergleichszeitraum des Vorjahres von einer einmaligen Steuerrückerstattung. Die liquiden Mittel verbesserten sich dennoch um 1,5 Prozent auf 17,1 Mio. Euro (31.12.2024: 16,8 Mio. Euro) und unterstrichen damit die insgesamt solide Finanzlage als Basis für das fortgesetzte Umsatzwachstum. „2025 werden wir uns insbesondere auf die gezielte Verbesserung einzelner Finanzkennzahlen konzentrieren. Aus finanzieller Sicht sind wir insgesamt solide aufgestellt. Aber natürlich gibt es in den kommenden Quartalen noch Raum für Verbesserungen“, unterstreicht Thomas Pfaadt, Finanzvorstand der FamiCord AG.

Der Vorstand der FamiCord sieht die Gesellschaft in einer guten Ausgangslage, die zunehmend von rezessiven Tendenzen geprägte Wirtschaftslage in ganz Europa gut bewältigen zu können. Vor dem Hintergrund der zunehmend verbesserten Ergebnisqualität bekräftigt der Vorstand daher die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Diese geht von Umsatzerlösen zwischen 85 und 95 Mio. Euro bei einem EBITDA zwischen 8,7 und 10,3 Mio. Euro aus. Die Prognose basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP, AED).

Der Vorstand der FamiCord AG steht institutionellen Investoren, Analysten und Pressevertretern heute um 9:00 Uhr MESZ im Rahmen einer Videokonferenz für ergänzende Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung zur Verfügung. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations (ir@famicord.com).

Weitere Informationen zu FamiCord und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.famicord.com.

