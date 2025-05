EQS-News: Leifheit AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt erhöhte Gesamtdividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie

EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Leifheit AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt erhöhte Gesamtdividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie



Erhöhte Basisdividende je dividendenberechtigter Stückaktie von 1,15 EUR sowie Sonderdividende in Höhe von 0,05 EUR beschlossen

Vorstand stellt auf Basis der neuen Unternehmensstrategie Initiativen für mehr Wachstum und Profitabilität vor

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erneuert

Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

Nassau, 28. Mai 2025 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main erfolgreich abgehalten. Auf der Versammlung waren 58,36 % des Grundkapitals vertreten.

Die Hauptversammlung verabschiedete alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit. So stimmte sie dem Vorschlag des Vorstands zu, eine Gesamtdividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Diese setzt sich aus einer erhöhten Dividende von 1,15 EUR sowie einer Sonderdividende in Höhe von 0,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie zusammen. Damit ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 7,6 Prozent[1].

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Der Leifheit-Konzern hat im Jahr 2024 die Profitabilität deutlich gesteigert und verfügt über eine unverändert gute Liquiditätsausstattung – mit der nun von der Hauptversammlung verabschiedeten, nochmals erhöhten Gesamtdividende partizipieren die Aktionärinnen und Aktionäre ausdrücklich am Unternehmenserfolg. Wir werden im laufenden Geschäftsjahr die neue Strategie für mehr profitables Wachstum weiter konsequent umsetzen, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Dazu werden wir die vorhandene Finanzkraft nutzen und verstärkte Investitionen in die Effizienz unserer Fertigung und Logistik tätigen. Daneben legen wir weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Steigerung des Shareholder Value.“

Angesichts der guten Liquiditätssituation hatte die Leifheit AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024 im Zeitraum vom 15. Mai 2024 bis einschließlich 30. April 2025 397.145 eigene Aktien zurückgekauft. Die eigenen Aktien machen damit derzeit 8,71 Prozent des Grundkapitals aus. Die Hauptversammlung hat die Gesellschaft nun erneut bis zum Ablauf des 27. Mai 2030 zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ermächtigt.

Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand ausführlich über die Geschäftsentwicklung des Leifheit-Konzerns im Geschäftsjahr 2024 und im ersten Quartal 2025 sowie die ganzheitliche Unternehmensstrategie. Demnach fokussiert sich der Leifheit-Konzern auf das Kerngeschäft mit den Bereichen mechanisches Reinigen und Wäschepflege. Mit der Strategie ist die Vision verbunden, über das Jahr 2030 hinaus europäischer Marktführer und Spezialist für mechanisches Reinigen und Trocknen zu werden – mit Potenzial für einen Konzernumsatz größer 300 Mio. EUR und einer EBIT-Marge größer 10 Prozent. Zentrale Wachstumstreiber sind der Ausbau der Innovationspipeline, das Wachstum vorrangig in den Europäischen Märkten sowie der E-Commerce mit dem europäischen Rollout des in Frankreich sehr erfolgreich erprobten Digitalmodells. Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen – wie etwa die Einführung von Lean-Management-Strukturen, synchronen Produktionszellen und Einrichtung moderner Logistikzentren – sollen zur Steigerung der operativen Exzellenz und Verbesserung der Bruttomarge beitragen.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, bestellt.

Die detaillierten Informationen zur Hauptversammlung sowie die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind abrufbar auf der Website https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/.

Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download zur Verfügung.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Ende 2024 beschäftigte der Leifheit-Konzern 993 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218

[1] Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der Leifheit-Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2024.

