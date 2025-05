Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Debatte um Abschaffung von Feiertagen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Debatte um Abschaffung von Feiertagen:

"Es stimmt nicht, dass Deutschland so viel mehr Feiertage hat als die Nachbarstaaten. Im europäischen Vergleich liegen wir eher im Mittelfeld. Rumänien führt mit 17 gesetzlichen Feiertagen, gefolgt von Lettland (16), Tschechien, Zypern, Bulgarien, Griechenland und Slowenien, die alle 15 haben. Erst dann kommen die Stadt Augsburg mit ihrem Friedensfest und damit 14 Feiertagen sowie der Rest Bayerns mit 13 Feiertagen. In den meisten deutschen Bundesländern gibt es 2025 zehn oder elf Feiertage, ähnlich wie in Italien oder Frankreich. Frage: Wieso hat Deutschland trotzdem einen Spitzenplatz im Vergleich zu anderen Industrienationen? Könnte man es nicht auch so sehen, dass diese Position von der guten Arbeitsmoral und - gerade auch - von den Feiertagen herrührt?"/DP/jha