ROUNDUP: Wadephul sieht Schulterschluss mit USA bei Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht trotz bestehender Differenzen einen grundsätzlichen Schulterschluss mit den USA im Ringen um Frieden in der Ukraine. Man habe "verabredet, dass wir die nächsten Schritte eng miteinander abstimmen, damit (Kremlchef Wladimir) Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt, damit Russland endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigt", sagte der CDU-Politiker nach seinem Antrittsbesuch bei seinem US-Kollegen Marco Rubio in der US-Hauptstadt Washington angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine.

Es sei wichtig, den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten, fügte Wadephul hinzu. "Wir wollen beide einen sofortigen Waffenstillstand. Das ist immer wieder unterstrichen worden." Man habe erneut festgestellt, dass Deutschland und die USA in vielen Themen die gleichen Interessen und Ziele teilten - "zum Beispiel, wenn es um einen nachhaltigen Frieden für die Ukraine geht".

Wadephul hatte sich zuvor rund 15 Minuten mit Rubio unter vier Augen ausgetauscht und noch einmal weitere 30 Minuten zusammen mit der Delegation. Die Reise diente auch als Vorbereitung für einen USA-Besuch von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Merz hat verkündet, in Kürze nach Washington reisen und Trump treffen zu wollen.

Knifflige Kurzreise

Es war die bisher wohl kniffligste Antrittsreise des neuen deutschen Außenministers. Die USA sind wichtigster Partner Deutschlands außerhalb der EU. Doch das transatlantische Verhältnis ist nicht spannungsfrei. US-Präsident Donald Trump und seine Regierungsmannschaft gelten als unberechenbar.

Wadephul sieht "reife, tragfähige Partnerschaft"

Wadephul hob die engen transatlantischen Bindungen zu den USA hervor sowie deren Einsatz gegen den Naziterror und für die Wiedervereinigung. "Gerade in herausfordernden Zeiten ist dieses gemeinsame Fundament zentral", sagte er. "Das gilt auch gerade dann, wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben, wenn wir an der ein oder anderen Stelle auch mal Meinungsverschiedenheiten haben." Die deutsch-amerikanischen Beziehungen "sind eng - und dann kann man auch klar und selbstbewusst miteinander umgehen und kommunizieren. Das ist Teil einer reifen, tragfähigen Partnerschaft", betonte der Minister.

Nur wenig Zeit für Wadephul und kein gemeinsamer Auftritt

Einen gemeinsamen Auftritt von Wadephul und Rubio vor Journalisten gab es wie zuletzt bei Rubio üblich nicht. Das dürfte bei dem von Merz angepeilten Besuch bei Trump im Oval Office des Weißen Hauses ganz anders sein.

Wadephul hatte bei der schon direkt nach Amtsantritt angefragten Antrittsreise in die US-Hauptstadt Probleme, dort neben dem Amtskollegen weitere hochrangige Politiker zu treffen - etwa Mitglieder des Senats, wie sonst bei solchen Reisen oft üblich. Am Morgen traf sich der deutsche Minister mit Vertreterinnen und Vertretern von US-amerikanischen Denkfabriken.

Wadephul setzt auf intensiven Kontakt mit Rubio

Trotz wichtiger Termine in Berlin - wie einer Sitzung des Kabinetts, dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj oder dem ersten Treffen des schwarz-roten Koalitionsausschusses - entschied sich Wadephul dennoch für den Eintages-Kurztrip. Er dürfte sich erhofft haben, den Kontakt mit seinem Kollegen als recht engem Vertrauten von Trump ausbauen zu können.

Rubio ist seit Kurzem auch übergangsweise Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten und damit noch ein Stück näher an diesen herangerückt. Die Linie seines Chefs vertritt der frühere Senator loyal - er präsentiert sich als kompromissloser Hardliner.

Erstmals nach seinem Amtsantritt hatten sich Wadephul und Rubio Mitte Mai bei einem informellen Treffen der Nato-Außenminister in der türkischen Stadt Antalya persönlich ausgetauscht, Telefonkontakte gab es schon häufiger. Es soll dabei eine konstruktive und produktive Atmosphäre geherrscht haben.

Geburtstagsgeschenk für Footballfan Rubio

Dass Rubio nur rund 45 Minuten Zeit für Wadephul hatte - inklusive des obligatorischen Fototermins zu Beginn - mag auch damit zusammenhängen, dass der Amerikaner am Mittwoch seinen 54. Geburtstag feierte. Wadephul brachte dem Footballfan Rubio als Geschenk ein gerahmtes Poster zu einem Spiel von dessen Lieblings-Footballmannschaft Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs vom 5. November 2023 mit, das im Rahmen der "NFL-Frankfurt Games" stattgefunden hatte.

Gedenken an jüdische Anschlagsopfer

Am Nachmittag (Ortszeit) legte Wadephul beim Jüdischen Museum in Washington zwei Rosen nieder, zum Gedenken an die beiden jüdischen Opfer eines Anschlags vom 21. Mai. Auch ein Vertreter der israelischen Botschaft in Washington war dabei. Das Paar, Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der US-Hauptstadt, war beim Verlassen einer Veranstaltung in dem Museum aus offenbar judenfeindlichen Motiven erschossen worden.

Gespräch bei der Organisation Amerikanischer Staaten

Im Anschluss ließ sich der Minister vom Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Albert Ramdin, über die Arbeit der OAS informieren. Die 1948 gegründete Organisation, der alle Staaten des amerikanischen Kontinents angehören, hat ihren Hauptsitz in Washington. Ziele der OAS sind unter anderem die Sicherung von Frieden und Stabilität, die Stärkung der Demokratie sowie der Presse- und Meinungsfreiheit. Anschließend wollte Wadephul den Nationalfriedhof Arlington besuchen./bk/nau/DP/he