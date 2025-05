Wadephul: Haben gleiche Ziele wie USA in Ukraine-Politik

WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt angesichts des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf eine enge Zusammenarbeit mit den USA. "In vielen Themen, das haben wir heute wieder feststellen können, teilen wir die gleichen Interessen und Ziele - zum Beispiel, wenn es um einen nachhaltigen Frieden für die Ukraine geht", sagte der CDU-Politiker nach seinem Antrittsbesuch bei seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington. Er hatte sich zuvor rund 15 Minuten mit Rubio unter vier Augen ausgetauscht und noch einmal weitere 30 Minuten gemeinsam mit der Delegation.

"Wir wollen beide einen sofortigen Waffenstillstand. Das ist immer wieder unterstrichen worden", sagte Wadephul. "Und deswegen haben wir heute verabredet, dass wir die nächsten Schritte eng miteinander abstimmen, damit Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt, damit Russland endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteigt." Es sei wichtig, den Druck aufrechterhalten, so der Minister.

Wadephul wollte bei Rubio angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine für einen transatlantischen Schulterschluss im Umgang mit Kremlchef Putin und bei anderen aktuellen Krisen werben. Die Reise Wadephuls diente auch als Vorbereitung für einen USA-Besuch von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Merz hat verkündet, in Kürze nach Washington reisen und Trump treffen zu wollen./bk/DP/he